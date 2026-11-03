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Культура

Мінкультури за жовтень надало 2 підприємствам статус критично важливих

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Мінкультури за жовтень надало 2 підприємствам статус критично важливих

Міністерство культури України надало у жовтні двом підприємствам, установам та організаціям статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за жовтень 2026 року, встановлено, що ТОВ "Альфа Виноградів" (AlphaNet) і ТОВ "Ф-Продакшн" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.

30 червня Міністерство культури оновило критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

23 жовтня уряд створив Координаційний центр з організації бронювання, а також ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог протягом 10 діб та оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

29 жовтня віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що оновлені критерії отримання статусу стратегічності для медіа наразі знаходяться в процесі розробки.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#мінкульт #критична_інфраструктура
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