Центр ім. Леся Курбаса очолила культурна менеджерка Кісєльовайте

Національний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса тимчасово очолила культурна менеджерка Крістіна Кісєльовайте, повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Посилюємо культурні інституції. Представила колективу Центр Леся Курбаса нову виконувачку обов’язків директора — Крістіну Кісєльовайте. Крістіна — театральна продюсерка та культурна менеджерка, засновниця KЇ Platforma. Її досвід відповідає запиту команди Центру на нові партнерства, ширшу міжнародну присутність та оновлення управлінських процесів", - написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, Центр має важливий науковий і мистецький доробок, досвідчену команду та традицію дослідження українського театру.

"Наше спільне завдання — розвивати цей потенціал: підтримувати сучасну українську драматургію, посилювати зв’язок між дослідженнями й театральною практикою, відкривати спадщину Леся Курбаса світові", - наголосила віцепремʼєрка.

Вона зазначила, що нова очільниця має представити стратегію розвитку Центру на публічній зустрічі з театральною спільнотою.

Історія Цкентру розпочалася у 1989 році як міжнародна ініціатива: навколо авторського проєкту Неллі Корнієнко (1939–2025), яка розробила концепцію інноваційної структури Центру, та Леся Танюка (1938–2016) — одного з перших в Україні дослідника творчості Леся Курбаса. У пріоритетах Центру — інтеграція спадщини Леся Курбаса та інших представників модернізму, зокрема митців Розстріляного Відродження і шістдесятників.