Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Польську в Україні вивчають понад 107 тис. учнів у 577 закладах освіти - Бутенко

1 хв читати
Додати як джерело
Польську в Україні вивчають понад 107 тис. учнів у 577 закладах освіти - Бутенко
Фото: t.me/andrii_butenko_official

Польську мову в Україні вивчають понад 107 тис. учнів і учениць у 577 закладах освіти, повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко.

"Польську мову в Україні вивчають понад 107 тисяч учнів і учениць у 577 закладах освіти, на 16% більше, ніж у 2021/2022 навчальному році… З 2023 року за кошти державного бюджету видано 51 назву підручників польською мовою для 5–8 класів. З 2024 року вступники можуть отримати завдання НМТ у перекладі польською, крім предметів мовно-літературного блоку", - написав Бутенко в телеграм-каналі за результатами зустрічі з міністеркою національної освіти Республіки Польща Барбарою Новацькою в межах її візиту в Україні.

Також він розповів, що Польща прийняла сотні тисяч українців, вимушених виїхати через російську агресію, і цього навчального року в польських школах навчаються понад 227 тис. громадян України.

Міністр нагадав, що з вересня 2025 року польські школи можуть пропонувати українську як другу іноземну мову, а також зазначив, що цього року близько 450 учнів і учениць склали матуру з української мови як іноземної.

"Окремо подякував пані Новацькій за сприяння в проведенні НМТ. Цього року майже 4,5 тисячі українських вступників і вступниць склали тест у тимчасових екзаменаційних центрах у дев'яти містах Польщі", - додав Бутенко.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#польська #школи #освіта
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що у відомстві опрацьовують питання підтримки кінотеатрі…

Читати
Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі. Результати…

Читати
Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рі…

Читати
Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Якщо переможці програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профіна…

Читати