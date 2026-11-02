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Культура

Держкомтелерадіо додало у жовтні 9 книжок до переліку антиукраїнських видань

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Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у жовтні додав дев'ять російських антиукраїнських видань до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"У жовтні цей Перелік поповнився 9 новими найменуваннями антиукраїнської видавничої продукції. Усі внесені книги побачили світ у російських видавництвах після початку повномасштабного вторгнення та є яскравими зразками російської воєнно-ідеологічної літератури з вираженим пропагандистським, антиукраїнським та виправдовувальним характером щодо агресії рф проти України", – йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

У відомстві розповіли, що до переліку потрапили: "Битва за своих: Донецк, Мариуполь, Бахмут" (С. Прудніков, "АСТ", 2026) – збірка репортажів та нарисів спецкора-пропагандиста російського видання "Известия" з окупованих українських міст; "СВО. Сталкеры военной операции" (Ю. Головін, "АСТ", 2026) – у книзі висвітлюється захоплення та "зачистка" населених пунктів Донбасу, пропагується ліквідація української державності та виправдовується збройне загарбання суверенних територій України; "Империя "Вагнер" (І. Єлісєєв, "АСТ", 2026) – задокументоване виправдання та глорифікація міжнародної терористичної організації ПВК "Вагнер".

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 719 пропагандистських видання.

Як повідомлялось, цей перелік має не лише інформаційний характер. Після потрапляння книги до нього відомство використовує його для моніторингу ринку і звертає увагу книгорозповсюджувачів та правоохоронців на те, що поширення таких видань може містити ознаки злочину.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#держкомтелерадіо #перелік #видання #антиукраїнські
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