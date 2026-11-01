У Національному театрі опери та балету в листопаді відбудеться прем'єра – опера Моцарта "Чарівна Флейта"

У Національному театрі опери та балету ім.Т.Шевченка у листопаді очікується прем'єра – опера Моцарта «Чарівна Флейта» в концертному виконанні.

“Листопад на головній оперній сцені країни обіцяє бути особливо феєричним. 20 листопада на глядачів чекає яскрава прем'єра сезону – опера «Чарівна Флейта» в концертному виконанні”, - повідомила пресслужба театру.

«Чарівна флейта» (нім. Die Zauberflöte, KV 620) — це одна з найвідоміших опер Вольфганга Амадея Моцарта у жанрі зінгшпіль (комічна опера з розмовними діалогами), прем'єра якої відбулася 30 вересня 1791 року у Відні в театрі «Ауф дер Віден».

Німецький композитор Людвіг ван Бетховен вважав «Чарівну флейту» найкращою оперою Моцарта, а його співвітчизник, письменник Йоганн Вольфганг фон Гете, настільки захопився твором, що навіть почав писати до нього продовження.

«Чарівна флейта» стала останнім оперним твором Моцарта. Композитор завершив роботу над оперою незадовго до смерті, що настала 5 грудня 1791 року у віці 35 років.

За легендою, на смертному одрі Моцарт наспівував мелодію, яку виконував один з героїв опери - птахолов Папагено. Автором лібрето був друг Моцарта Емануель Шиканедер — театральний імпресаріо і виконавець ролі Папагено у першій постановці. І Моцарт, і Шиканедер належали до масонської ложі, тому опера просякнута масонськими ідеями, числом «три» (три акорди у відкритті увертюри, три брами, три випробування) та мотивами боротьби світла з темрявою.

Репертуар листопада почався з опери для юного глядача «Кіт у чоботях» українського композитора Юрія Шевченка за мотивами однойменної казки Шарля Перро.

Десь на задвірках казкового палацу, вільної від біганини хвилини збираються миші, аби вкотре послухати старого Кота, який вже давно на пенсії, і зовсім їм не страшний.

Навпаки! Миші люблять його оповідки про пригоди юності. Цього разу Кіт вирішив їм розказати з чого все почалося…

Художній керівник проєкту – Анатолій Солов’яненко, режисер-постановник – Оксана Тараненко, диригент-постановник – Алла Кульбаба, художник-постановник – Марія Левитська, хормейстер-постановник – Олександр Тарасенко.

У репертуарі цього місяця ще одна вистава для дітей - казковий балет «Білосніжка та семеро гномів» польського композитора Богдана Павловського (7 листопада). Це п'ятий прем'єрний показ вистави. Світла і дуже людяна казка, яка поетизує найважливіші чесноти — доброту, щирість, взаємодопомогу, любов, що протистоять чорним силам зла, заздрощів, владолюбства, жорстокості. Світло завжди перемагає темряву, добро долає зло. А дзеркало ніколи не бреше!

Постановний склад: Віктор Литвинов (хореографія та постановка), Олексій Баклан (диригент-постановник), Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів). Виконавський склад: https://opera.com.ua/afisha/bilosnizhka-ta-semero-gnomiv-14?spectators=spectators

5 листопада - балет Адольфа Адана «Корсар» у постановці Віктора Яременка давно став прикрасою репертуару Національної опери України. В головних партіях: Ярослав Ткачук (Конрад, корсар), Маргарита Альнах (Медора).

6 листопада - опера Жоржа Бізе «Кармен». Знамениту трагічну історію кохання циганки Кармен та сержанта Хозе втілять на сцені Ірина Петрова та Сергій Пащук. У ролях також Тетяна Ганіна (Мікаела), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга).

8 листопада – опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці художнього керівника Анатолія Солов’яненка - сучасне бачення класичного твору. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж постановки - мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними.

«Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії» - цитує пресслужба Солов'яненка.

В головних партіях заявлені: Ольга Фомічова (Віолетта Валері), Дмитро Іванченко (Альфред Жермон), Олександр Мельничук (Жорж Жермон), Анжеліна Швачка (Флор Бервуа).

12 листопада – балет Людвіга Мінкуса «Баядерка». Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва. Саме з цієї вистави 2 жовтня 1926 року почався відлік історії київського балету. І саме цей балет був заявлений на 24 лютого 2022 року, але виставу зірвало повномасштабне вторгнення Росії в Україну… Цього разу в головних партіях Катерина Миклуха (Нікія, баядерка, прем’єра) та Микита Сухоруков (Солор, воїн).

13 листопада – опера «Турандот», яка стала лебединою піснею видатного італійського композитора Дж. Пуччіні. У центрі історії — жорстока китайська принцеса Турандот. Вона страчує кожного нареченого, який не може відгадати три її загадки. Ситуація змінюється, коли загадками і мужністю її кидає виклик невідомий принц Калаф.

14 листопада – балет Євгена Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Усі ми змалку пам'ятаємо сюжет повісті Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом». Цього разу вічний сюжет Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає в хореографії. На глядачів чекає вистава, багата на народні звичаї та гумор. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами – фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок...

В головних партіях: Тетяна Льозова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця), Олексій Швидкий (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк).

15 листопада – рання опера Верді «Набукко». Твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Солов’яненка з успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад вісім років.

16 листопада — балет «Віденський вальс» на музику австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана та Йозефа, які подарували світу мелодії вальсу, якими вже майже 200 років насолоджується весь світ. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений знаною хореографкою ще у 2001 році.

21 листопада у День Гідності та Свободи – Вечір одноактних балетів: «Болеро» на музику Моріса Равеля у постановці Анатолія Шикери - зразок неокласичної та психологічної хореографії; «Весна і осінь» на музику чеського композитора Антоніна Дворжака (Серенада Мі мажор, op. 22) у постановці хореографа Джона Ноймаєра та «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського (США).

В афіші цього місяця також – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка (22 листопада), романтичний балет Адольфа Адана «Жізель» (26 листопада), опера Дж.Верді «Дон Карлос» (27 листопада).

У день пам’яті жертв Голодоморів 28 листопада у національної опері прозвучить Реквієм Моцарта.

29 листопада – комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й уже понад двісті років залишається в поточному репертуарі світового оперного мистецтва. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами п’єси французького драматурга П’єра Бомарше. В осучаснений версії Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших серед киян та гостей міста.

Текст: Олена Савченко

Фото надано пресслужбою Національної опери