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Культура

Гран-прі кінофестивалю "Молодість" отримав фільм "Камуфляж" українського режисера

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Гран-прі кінофестивалю "Молодість" отримав фільм "Камуфляж" українського режисера
Фото: Настя Телікова. Надано пресслужбою кінофестивалю "Молодість"

Гран-прі 55-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" здобув повнометражний фільм "Камуфляж" українського режисера Микити Гібаленка (Німеччина).

"У нас із колегами майже всі рішення щодо переможців були спільними. Ми дискутували, але не сперечалися. Особливо – щодо фільму, який отримує Ґран-прі", – сказав голова журі міжнародного конкурсу, режисер і військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов під час церемонії нагородження переможців та переможниць в Домі кіно в Києві в суботу.

Сенцов вручив режисеру головну нагороду фестивалю – статуетку "Скіфський олень".

"Гібаленко також отримав сертифікат на 5 тис. доларів США від головного партнера фестивалю – оператора державних лотерей "М.С.Л." Лото-Забава", – йдеться у пресрелізі.

Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу стала стрічка "Філіпіньяна" Рафаеля Мануеля (Філіппіни, Сінгапур, Сполучене Королівство, Нідерланди, Франція). Переможець отримав "Скіфського оленя" та 2 тис. доларів від кінофестивалю "Молодість".

Фільм "Пальне в жилах" П'єра ле Ґаля (Франція, Польща) відзначено спеціальною відзнакою Європейської кіноакадемії, яку вручив її генеральний директор Маттайс Ваутер Кнол.

Журі визнало найкращим короткометражним фільмом міжнародного конкурсу – "Дьєґо" Мелісси Сільвери (Франція). Фільм отримав нагороду "Скіфський олень" і грошову премію в розмірі 2 тис. доларів від кінофестивалю "Молодість".

Спеціальну відзнаку журі одержала стрічка "Тиша" Павла Шпегуна (Україна).

"Колись я знімався як актор у фільмі "Носоріг" Олега Сенцова, а зараз стою поряд із ним на сцені. Я мрію показати свій фільм у Маріуполі, звідки я родом. Цей фільм – про нас із вами, про людей, які переживають весь жах війни – і в місті, і на фронті. Про тих, з ким ти п'єш каву чи куриш цигарку, не знаючи, чи завтра ця людина вирушить на фронт і чи повернеться звідти", – зазначив Шпегун.

Найкращим студентським фільмом міжнародного конкурсу стала стрічка "Ремінісценція" Ірини Мельниченко (Швейцарія). Режисерка отримала "Скіфського оленя" й 2 тис. доларів від кінофестивалю "Молодість".

Спеціальну відзнаку присудили фільму "До завтра" Є Цзяченя (Тайвань).

Приз глядацьких симпатій та "Скіфського оленя" отримав фільм "Безрідний" режисера Кая Штеніке (Німеччина, Швейцарія).

Переможцем документального конкурсу стала стрічка-дебют "У війни нема дітей" Дмитра Тодорюка (Україна). Фільм отримав "Скіфського оленя" та 2 тис. доларів від кінофестивалю "Молодість".

Спеціальну відзнаку журі присудило фільму "Дивись, ти впоралася" Ізабели Ґрейс Кон (США).

"Скіфського оленя" та грошовий приз у розмірі 2 тис. доларів у конкурсі Teen Screen отримав фільм "Мов повітряний змій" Алана Дебертона (Бразилія).

Спеціальну відзнаку за найкращу жіночу роль у фільмі "Усі ці вибач довкола" режисерки Фредеріке Мігом (Бельгія, Німеччина, Нідерланди) присудили акторці Лізі Вангемелрейк.

Диплом за найкращу візуальну майстерність отримав оператор фільму "Новенькі" Анхель Хара Табоада (Мексика, Іспанія).

У національному конкурсі "Скіфського оленя" та 100 тис. гривень від платформи кіно й телебачення Kyivstar TV отримав фільм "Відкритий світ" режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.

Спеціальні відзнаки у національному конкурсі дісталися стрічкам "ДІМ TV" Софії Гери (Україна) та "Інжир" Новруза Хікмета (Азербайджан, Україна).

Журі Спілки кінокритиків України нагородило дипломом за найкращий фільм національного конкурсу стрічку "Братчик" Христини Браславської (Україна) – "за режисерську й акторську майстерність, багатогранність образів і чутливе осмислення теми ЛГБТ-спільноти в контексті війни".

Спеціальну згадку отримав "Відкритий світ" Романа Хімея та Яреми Малащука (Україна). Журі відзначило винахідливий художній підхід фільму та його оригінальний погляд на досвід віддаленості від дому й пошук зв'язку з ним.

Почесного "Скіфського оленя" за вклад у розвиток українського кіномистецтва надали народній артистці України Аді Роговцевій.

Як повідомлялося, 55-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" проходив 24 жовтня – 1 листопада.

Автор: Олена Савченко

Фото: Настя Телікова. Надано пресслужбою кінофестивалю "Молодість"

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Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#кінофестиваль #культура #гран_прі #молодість
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