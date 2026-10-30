Друге видання "Щоденника Катерини Савенко" презентовано у Києві

Друге видання книги "Щоденник Катерини Савенко" презентовано у Києві.

"У 2026 році записи жительки Маріуполя вийшли окремою книгою "Щоденник Катерини Савенко". Перший тираж доволі швидко продався і тепер книга виходить другим тиражом. Й ми хочемо, щоби вона була перекладена на інші мови. Ми вже перекладаємо німецькою й одно із німецьких видань буде англійською", – повідомила голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко на презентації другого видання щоденника у п'ятницю.

За словами Ємченко, у планах навесні створити "Катін сад", посадити насіння, які були привезені з Маріуполя (в щоденнику є запис, коли Катерина останньою водою – у Маріуполі вже не було води – полила коланхою, щоб вона могла прожити ще декілька тижнів ІФ-У).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники презентації могли взяти листівки "Катін Цвіт" з насінням рослин й посадити їх , щоб разом з ними "проростала пам'ять про Катерину та про її "квітучий Маріуполь".

42-річна Катерина Савенко навесні 2022 року під час російської облоги Маріуполя вела щоденник: 34 записи про життя без води, електрики та зв'язку, про небезпеку й повсякденні рішення людей, які намагалися вижити. Савенко до війни працювала на одному з підприємств "Метінвесту". Загинула у Маріуполі на початку квітня 2022 року.