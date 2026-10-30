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Культура

В Мінкультури думають над підтримкою кінотеатрів, але виплати в "Дії" на кіно наразі не обговорюються, – Бережна

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Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026
Тетяна Бережна, віцепрем'єр-міністр з питань гуманітарної політики, міністр культури України. 09.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що у відомстві опрацьовують питання підтримки кінотеатрів і кіноіндустрії, зокрема в рамках програм компенсації втрат бізнесам, які вони понесли внаслідок повномасштабного вторгнення.

"Зараз ми з головою Держкіно Андрієм Осіповим, з моєю заступницею Наталією Мовшович думаємо в цьому контексті. Загалом, на рівні уряду ми працюємо над питанням компенсації втрат бізнесам, які вони понесли внаслідок повномасштабного вторгнення і останніх російських атак. Тому питання кінотеатрів і кіноіндустрії також опрацьовується. Зрозуміло, що це специфічне питання, як і всі питання в культурі, але в рамках урядової політики думаємо над рішенням в умовах обмеженості державного бюджету", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи планується запроваджувати компенсації кінотеатрам операційних витрат та витрат за відмінені сеанси.

Щодо можливості запровадження програми надання коштів глядачу через "Дію" для цільових витрат в кінотеатрах, віцепрем'єрка констатувала, що наразі такої програми не передбачається. "Якщо таке рішення буде, то повідомимо про нього", – додала вона.

Як повідомлялося, громадська спілка "Союз кінотеатрів України" заявила, що через безпекову ситуацію і затяжні повітряні тривоги майже всі кінотеатри України працюють у збиток і довго так не протримаються. Зокрема, зазначалося, що на сьогоднішній день відвідуваність українських кінотеатрів складає 10-15% від того, що було до повномасштабного вторгнення.

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов повідомив, що відомство пропонуватиме уряду розглянути можливість підтримати кінотеатри через компенсацію операційних витрат, виплат за сеанси, які не відбулися та надання цільових коштів глядачам на відвідування кінотеатрів через програму в "Дії".

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#бережна #дія #пропозиції #кінотеатри
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