Виставка пастельного живопису відкрилася у Києві

29 жовтня в залах Музею сучасного мистецтва України розпочала роботу експозиція, що складена виключно з картин українських художників, виконаних пастелью — "Пастельний підхід".

Серед близько п’ятдесяти полотен більшість є пейзажами, інші — портрети та натюрморти. Вони показують різні техніки та різні світогляди тринадцятьох авторів: Михайла Чепика, Володимира Масика, Костянтина Ломикіна, Еммануїл Камінського, Ганни Файнерман, Ірини Левицької, Ганни Олійник, Семена Мальчицького, Олексія Орябинського, Володимира Соколова, Ольги Кравченко, Лариси Годунової, Івана Дідика.

Пастельний малюнок виконується олівцями, схожими на крейдяні, зазвичай на шорскому чи оксамитовому папері або ж на спеціальній пастельній дошці. Техніка достеменно існувала вже у XVI сторіччі і спочатку не була самостійним жанром. З часом в ній творили всесвітньо відомі майстри.

Виставка працюватиме до 13 грудня.