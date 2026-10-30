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Культура

Виставка пастельного живопису відкрилася у Києві

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Відкриття виставки пастельного живопису "Пастельний підхід". Музей сучасного мистецтва України, Київ, 29.10.2026
Відкриття виставки пастельного живопису "Пастельний підхід". Музей сучасного мистецтва України, Київ, 29.10.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

29 жовтня в залах Музею сучасного мистецтва України розпочала роботу експозиція, що складена виключно з картин українських художників, виконаних пастелью — "Пастельний підхід".

Серед близько п’ятдесяти полотен більшість є пейзажами, інші — портрети та натюрморти. Вони показують різні техніки та різні світогляди тринадцятьох авторів: Михайла Чепика, Володимира Масика, Костянтина Ломикіна, Еммануїл Камінського, Ганни Файнерман, Ірини Левицької, Ганни Олійник, Семена Мальчицького, Олексія Орябинського, Володимира Соколова, Ольги Кравченко, Лариси Годунової, Івана Дідика.

Пастельний малюнок виконується олівцями, схожими на крейдяні, зазвичай на шорскому чи оксамитовому папері або ж на спеціальній пастельній дошці. Техніка достеменно існувала вже у XVI сторіччі і спочатку не була самостійним жанром. З часом в ній творили всесвітньо відомі майстри.

Виставка працюватиме до 13 грудня.

Відкриття виставки пастельного живопису "Пастельний підхід". Музей сучасного мистецтва України, Київ, 29.10.2026

#живопис #музей_сучасного_мистецтва_україни #виставка #пастель
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