Заступниця міністра культури: Ми прагнемо дестигматизувати суржик і процес переходу з російської на українську

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк заявляє, що Мінкультури прагне зробити так, щоб розмови довкола теми української мови перестали бути токсичними.

"Українська мова не повинна бути простором сорому. Ми прагнемо дестигматизувати суржик, дестигматизувати процес переходу із російської на українську, і максимально показати його як турботливий і дбайливий", – сказала Лаюк на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Розповідаючи про нове соціолінгвістичне дослідження "Мовний барометр України", яке зосереджене на причинах змін мовної поведінки та повсякденному спілкуванні українців, заступниця міністра наголосила, що відомство прагне зробити так, щоб розмови довкола теми української мови перестали бути токсичними.

Як повідомлялося, дослідження "Мовний барометр України", результати якого презентувало Міністерство культури України свідчить, що перехід на українську в повсякденному спілкуванні найстійкіший, коли збігаються три умови: ціннісна мотивація, українськомовне оточення та споживання українського контенту.