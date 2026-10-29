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Культура

На перехід на українську в повсякденні впливає оточення та споживання українського контенту – дослідження

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На перехід на українську в повсякденні впливає оточення та споживання українського контенту – дослідження
Фото: Unsplash

Перехід на українську в повсякденному спілкуванні найстійкіший, коли збігаються три умови: ціннісна мотивація, українськомовне оточення та споживання українського контенту, йдеться в соціолінгвістичному дослідженні "Мовний барометр України", результати якого в четвер презентувало Міністерство культури України.

Зокрема, дослідження виявило, що мовний вибір залежить від ситуації: учасники обирають мову залежно від співрозмовника, сфери спілкування та попереднього мовного досвіду; люди часто пристосовують своє мовлення до співрозмовника.

Зазначається, що ті, хто перейшов на українську після 2022 року, свідчать, що протидія звичці переходжу на мову співрозмовника потребує суттєвих зусиль.

Також дослідження показало, що поширення української в приватному спілкуванні потребує тривалішого формування нових звичок.

"Для частини учасників повномасштабне вторгнення стало поштовхом до свідомого розширення використання української. Рідна мова для більшої частини учасників – це громадянсько-патріотичний вибір. Навіть ті, хто досі розмовляє російською, називають рідною українську як знак солідарності з Україною", – розповіли в Мінкультури.

Крім того, дослідження свідчить, що страх помилитися стримує мовні зміни. Зокрема, деякі учасники зазначали, що соромляться вимови, суржику або недостатнього словникового запасу. Особливо вразливі старші люди, ВПО та діти.

"Родина впливає на мовне майбутнє дітей. Батьки свідомо формують українськомовне середовище дітей, навіть коли самі говорять російською. Вони обирають українські книжки, мультфільми та освітні матеріали. Діти своєю чергою можуть впливати на мовну поведінку дорослих. Мову дітей формують також однолітки. На уроках діти говорять українською, проте в дворі, під час ігор та онлайн можуть використовувати інші мовні практики", – показали результати дослідження.

Серед іншого, на повсякденне мовлення впливає цифровий простір. Зокрема, молоді потрібні якісні українськомовні ігри, відео та розваги, а також учасники пов'язують мовний вибір онлайн із доступністю контенту, рекомендаціями платформ, які часто пропонують російськомовний контент навіть всупереч бажанням користувачів, і мовними налаштуваннями.

З повним звітом дослідження можна ознайомитися за посиланням

Дослідження, ініційоване Міністерством культури України, провела агенція Info Sapiens за підтримки Work.ua та за сприяння ГО "Український світ". Аналітичну модель дослідження розробила кураторка дослідження, кандидатка філологічних наук Ольга Шевчук-Клюжева.

У серпні-вересні 2026 року фахівці провели 40 глибинних інтерв'ю. Учасники – діти й підлітки від 10 років, молодь і дорослі з 10 областей Заходу, Центру, Сходу й Півдня. Серед учасників було семеро внутрішньо переміщених осіб.

Науковці досліджували три групи мовців: людей із переважно російськомовною практикою; людей, які спілкуються українською та російською; людей, які перейшли на українську після 2022 року. Дослідження не охоплювало людей, які стабільно говорили українською і до, і після 2022 року.

Зазначається, що "Мовний барометр України" стане основою подальших досліджень. Наступний етап передбачає масштабне кількісне опитування. Воно покаже, наскільки поширені описані мовні практики, і перевірить гіпотези, сформульовані за результатами першого етапу.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#українська #мова #контент #дослідження
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