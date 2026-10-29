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Культура

Мовний омбудсмен: в україномовному просторі наразі замало контенту для підлітків

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Мовний омбудсмен: в україномовному просторі наразі замало контенту для підлітків

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська заявляє, що в Україні існує мовна проблема в блогосфері, так як блогери, які не зареєстровані як медіа, густо продукують контент російською.

"Інтернет – це те, що є нерегульоване, те, що спричиняє звички у наших дітей і підлітків. Нещодавно ми мали цікаву розмову з мовними активістами, які зауважили, що в Україні, попри те, що зараз дуже активно працюють наші митці над продукуванням україномовного творчого контенту, залишається така "сіра зона", як масова культура", – сказала Івановська на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що підліткам, які проживають період дорослішання, потрібен контент, якого в україномовному просторі наразі замало.

"Через те, підлітки послуговуються тим, що нав'язує їм інтернет", – констатувала омбудсмен.

Івановська звернула увагу, що на сьогодні є проблеми в блогосфері, так як значна частина громадян отримує інформацію саме в соціальних мережах.

""Велика проблема – у нас блогосфера, особливо ті блогери, які не зареєстровані як медіа, вони мовлять часто-густо не державною мовою. В звичайній ситуації – це все нормально, але, зважаючи на те, що тут інша мова зазвичай – мова агресивної до нас країни, то низка наших з вами співгромадян звертають до нас з цими скаргами, але наш закон, звісно, не поширюється на інтернет простір", – зазначила мовний омбудсмен.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#інтернет #мова #івановська #підлітки
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