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Культура

Мовний омбудсмен: престиж вчителя української мови має бути піднятий на гідний рівень

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Мовний омбудсмен: престиж вчителя української мови має бути піднятий на гідний рівень

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська ініціюватиме визнання стратегічними галузі підготовки фахівців у фольклористиці, етнокультурології, філології та україністиці.

"Питання пошанування українського філолога. Це всі, мабуть, розуміють, що на сьогоднішній день вчитель української мови і літератури – це стратегічний вектор підготовки фахівців. Вчитель, який навчає державній мові – до нього має бути відповідне ставлення як до фахівця, як до педагога", – сказала Івановська на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що дуже би хотіла, щоб престиж педагога-україніста був піднятий на гідний рівень.

Івановська також розповіла, що Секретаріат уповноваженого подаватиме як рекомендацію щодо такі галузі підготовки фахівців як фольклористика, етнокультурологія, філологія, україністика були визнані в державі стратегічними.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#учитель #мова #івановська
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