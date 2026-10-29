Бережна: перехід до використання нового українського шрифту Zakon буде поступовим

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляють, що перехід до використання нового національного українського шрифту Zakon буде відбуватися поступово.

"Зараз відбувається момент тестування, після того, як тестування завершиться ми будемо приймати нормативні акти Кабміну, якими ми затвердимо цей шрифт як єдиний державний", – сказала Бережна журналістам на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Віцепрем'єрка відзначила, що перехід до використання нового шрифту буде відбуватися поступово.

Зокрема, після тестового режиму він стане обов'язковим для центральних органів влади для міжурядового і міждержавного листування, для візуального образу держави.

Так, на першому етапі Zakon Text випробовуватимуть у тестовому режимі під час підготовки листів, наказів, бланків та інших документів.

В той же час, за словами Бережної, шрифт буде доступний для кожного, зокрема, його можна буде побачити в переліку шрифтів, до прикладу, в Microsoft Word.

"Ми не збираємося завтра змінювати всі державні вивіски чи передруковувати всі документи. Нам потрібно послідовне продумане впровадження. Сьогодні шрифт Zakon проходить тестування. Ми маємо перевірити його зручність, функціональність, придатність для різних видів державних документів", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у відеозверненні до форуму.

Він зауважив, що також важливо почути зауваження тих, хто щодня працює з текстами законів, офіційними листами, наказами, дипломами та відзнаками.

"Адже нове шрифтове рішення для держави має бути не лише символічним, а й якісним, практичним і доступним", – наголосив спікер.

Як повідомлялося, 29 жовтня в Києві презентували новий національний український шрифт Zakon, в основі якого класична українська антиква, що поєднує національні графічні традиції із сучасними вимогами до оформлення документів.

Родина шрифтів Zakon складається з трьох гарнітур. Zakon Text призначена для діловодства, офіційних документів та повсякденної роботи з текстами. Вона відкрита для вільного використання. Zakon Decor створена для оформлення урочистих документів, відзнак і написів. Zakon Letterpress призначена для друку оригіналів нормативно-правових актів Верховної Ради України. Дві останні гарнітури доступні за закритою ліцензією обмеженому колу користувачів. Шрифт передбачає чотири накреслення: Regular, Italic, Bold і Bold Italic.