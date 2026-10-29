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Культура

Мінкультури наполягатиме, щоб Google пріоритезував україномовні результати пошуку у відповідь на запити українською – Бережна

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Мінкультури наполягатиме, щоб Google пріоритезував україномовні результати пошуку у відповідь на запити українською – Бережна
Фото: Інтерфакс-Україна / Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що Мінкультури буде наполягати, щоб Google пріоритезував україномовні результати пошуку у відповідь на україномовні запити.

"Ми тісно співпрацюємо з Google, у нас є з ними відносини, в першу чергу, в цифровізації української культурної спадщини і цифрових реєстрах. Але в мовній політиці ми абсолютно підтримуємо пані Івановську (мовний омбудсмен – ІФ-У), і також по своїй лінії співпраці з Google будемо наполягати на цьому", – сказала Бережна журналістам на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що це є великою проблемою, коли на запит українців спочатку випадають ресурси російською мовою.

Як повідомлялося, раніше уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська повідомила про офіційне звернення до головного офісу Google щодо роботи пошукових алгоритмів, які можуть пропонувати російськомовні результати у відповідь на україномовні запити.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#google #мінкультури
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