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Культура

Бережна: оновлені критерії стратегічності для медіа знаходяться в процесі розробки

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Бережна: оновлені критерії стратегічності для медіа знаходяться в процесі розробки
Фото: Інтерфакс-Україна / Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що оновлені критерії отримання статусу стратегічності для медіа наразі знаходяться в процесі розробки.

"Якщо говорити про бронювання, то зараз якраз йде процес, коли ми формуємо нову систему. Розуміємо, що має бути баланс між тими, хто працює і тими, хто воює, він має бути дотриманий. Це надзвичайно складне завдання, але впевнена, що за лідерства уряду і прем'єра ми впораємося з цим питанням", – сказала Бережна журналістам на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона розповіла, що оновлені критерії стратегічності для медіа, які в сфері Мінкультури, наразі знаходяться в процесі розробки.

"Будемо вболівати за те, щоб робота прифронтових медіа продовжувалася", – додала віцепрем'єрка.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України, який на засіданні 23 жовтня створив Координаційний центр з організації бронювання, а також ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог протягом 10 діб та оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#критерії #медіа #стратегічності
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