Ще нема точної кількості мобілізованих митців, щодо яких Мінкультури клопотатиме для отримання творчої відпустки – Бережна

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що поки нема точної кількості мобілізованих працівників культурної сфери, щодо яких Мінкультури клопотатиме для отримання творчої відпустки для роботи над культурним продуктом в рамках реалізації проєктів програми "Тимячовесна".

"Я говорили про цю можливість в контексті того, що була фіналізована перша когорта переможців "Тисячовесни" – це 680 переможців в різних сферах. Ми розуміємо, що є дуже багато митців сфери культури, які в якийсь момент вирішили піти і захищати нашу державу на фронті. Вони володіють унікальними знаннями і вміннями. Це режисери, монтажери, вони дійсно мають унікальні знання", – сказала Бережна журналістам на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві, коментуючи питання відпустки для мобілізованих митців, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що є досвід таких практик, коли спільно з Міністерством оборони Мінкультури просило про можливість відпустки митця для того, щоб він, до прикладу, поїхав і представив свій фільм на кінофестивалі. В такому випадку йшла мова про декілька тижнів.

"Зазвичай це вдавалося робити. Ми розуміємо, що всі після такої відпустки повертаються, як відповідальні громадяни, як відповідальні митці. Зараз ми не можемо сказати скільки таких людей буде, про яких ми будемо клопотати до Міністерства оборони, оскільки ми зараз лише фіналізуємо і фінансуємо ті культурні продукти, які отримали перемогу у "Тисячовесні". Коли ми будемо мати певний запит від наших переможців, що: ось нам треба відпустити таку людину для зйомок, то будемо просити Міноборони про це", – розповіла Бережна.

В той же час, віцепрем'єрка констатувала, що першим пріоритетом залишається оборона, тому не буде ніяких гарантій, але вона буде апелювати за українських митців таким чином.

Як повідомлялося, наприкінці вересня Бережна повідомила, що Мінкультури допомагатиме мобілізованим працівникам культури отримати творчу відпустку для роботи над культурним продуктом, для цього треба буде дозвіл з військової частини.

Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможці "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.