Текст Радіодиктанту-2026 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне"

Текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026 розміщено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбувся 27 жовтня у День української писемності та мови. Автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва.

У четвер, 29 жовтня текст диктанту під назвою "Лист, який не закінчується" оприлюднено на сайтах "Українського Радіо" та "Суспільне".

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктантактор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, а ще 11 допустили по одній помилці. Загалом на перевірку надійшло понад 11,2 тис. текстів. Авторкою тексту була письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська.