Новий національний український шрифт Zakon презентовано в Києві

В Києві презентували новий національний український шрифт Zakon, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Державність не існує лише в Конституції. Вона живе в наших щоденних рішеннях. У тому, якою мовою навчаються наші діти. Якою мовою суд ухвалює рішення. Якою мовою парламент пише закони. Якою мовою військовий командир віддає наказ. І навіть у тому, який вигляд має слово "Україна" на державному документі. Тому для мене поява національного шрифту – про зрілість держави, яка більше не потребує чужого дозволу, щоб бути собою. Держави, яка повертає своє, створює нове і впевнено дивиться у майбутнє. Держави, яка пам'ятає своє минуле, захищає своє сьогодення і сама пише наступні сторінки своєї історії. Українською мовою. Власним голосом. Бо українська – мова вільних. А вільні народи самі пишуть свою історію. Слава Україні", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у відеозверненні на Форумі до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних" в четвер в Києві.

Розробка національного шрифту передбачена постановою Верховної Ради України від січня 2026 року №4764-IX "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави".

Шрифт Zakon – класична українська антиква, що поєднує національні графічні традиції із сучасними вимогами до оформлення документів. В основу розробки лягла спадщина шести видатних майстрів українського літерництва, таких як: Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Яків Гніздовський, Роберт Лісовський, Василь Хоменко, Василь Чебаник.

Зазначається, що шрифт увібрав характерні риси української графіки: асиметричні зарубки, ромбоподібні крапки над літерами "і" та "ї", характерний знак над "й" у традиції Георгія Нарбута.

Над створенням шрифту Zakon працювали четверо українських шрифтових дизайнерів: Олексій Чекаль – каліграф, науковий співробітник Музею книги і друкарства України, автор шрифтів Православної церкви України; Геннадій Заречнюк – дослідник української типографічної спадщини, співавтор шрифтів Kobzar KS, Zahar і Dnipro; Дмитро Растворцев – автор шрифту e-Ukraine, співавтор UAF Sans для Збройних Сил України; Андрій Шевченко – автор шрифту Arsenal, переможця конкурсу на сучасний діловий український шрифт; Тарас Іщик – керівник проєкту, військовослужбовець, автор графічного стилю Збройних Сил України.

Родина шрифтів Zakon складається з трьох гарнітур.

Zakon Text призначена для діловодства, офіційних документів та повсякденної роботи з текстами. Вона відкрита для вільного використання.

Zakon Decor створена для оформлення урочистих документів, відзнак і написів.

Zakon Letterpress призначена для друку оригіналів нормативно-правових актів Верховної Ради України.

Дві останні гарнітури доступні за закритою ліцензією обмеженому колу користувачів. Шрифт передбачає чотири накреслення: Regular, Italic, Bold і Bold Italic.

Відзначається, що перехід на Zakon відбуватиметься поступово, без додаткових витрат на масову заміну чинних табличок, бланків та інших матеріалів.

Зокрема, після презентації Міністерство культури України надасть державним установам шрифт та інструкцію з його встановлення.

На першому етапі Zakon Text випробовуватимуть у тестовому режимі під час підготовки листів, наказів, бланків та інших документів.