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Культура

Пам'ятну дошку "Скарб європейської кінокультури" відкрили на кіностудії ім. Довженка

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Пам'ятну дошку "Скарб європейської кінокультури" відкрили на кіностудії ім. Довженка
Фото: пресслужба кінофестивалю "Молодість"

Пам'ятну дошку, що засвідчує внесення кіностудії до списку "Скарбів європейської кінокультури" за рішенням Європейської кіноакадемії відкрили на Національній кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка.

"Європейська кіноакадемія відзначає цією ініціативою місця, важливі для європейського кіно, які мають історичну цінність і потребують збереження та захисту", – йдеться у пресрелізі 55-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

За словами директора Європейської кіноакадемії, члена журі міжнародного конкурсу "Молодості" Маттайса Ваутера Кнола, такі місця академія відзначила у понад 50 країнах.

"В Україні вже є один скарб європейської кінокультури – Потьомкінські сходи (в Одесі- ІФ-У), а тепер до переліку додалася кіностудія ім. Довженка. Особливо важливо відзначити її напередодні сторіччя, яке студія святкуватиме у 2028 році", – сказав Кнол під час церемонії відкриття пам'ятної дошки.

Він підкреслив, що європейцям потрібно знати про такі місця й оберігати їх.

"Для нас кіностудія завжди була скарбом і знаковим місцем, де працювали Параджанов, Довженко та багато інших видатних кінематографістів. Тепер вона стала знаковою і для європейської кінокультури", – зазначив директор кіностудії Андрій Дончик.

Як повідомлялося, у кінотеатрі "Жовтень" та Будинку кіно української столиці з 24 жовтня по 1 листопада проходить 55-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість".

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#культура #кіностудія_довженка #памятна_дошка #кіно
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