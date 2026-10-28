У "Євробаченні-2027" візьмуть участь 36 країн, Канада – вперше

У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2027", який відбудеться у місті Бурґас (Болгарія), візьмуть участь 36 країн, Україна серед них.

"36 мовників, які представляють майже 600 мільйонів людей, привезуть пісні, свої конкурсні заяви та артистів до болгарського Бурґаса. Як зазначається, це на одного учасника більше, ніж у 2026 році", – йдеться в повідомленні Суспільного мовника.

Зазначається, що Канада вперше візьме участь у конкурсі, водночас Північна Македонія повертається на "Євробачення" після чотирирічної перерви.

Крім того, наразі Іспанія та Словенія не ухвалили рішення щодо участі у "Євробачення-2027", і визнаючи складність цього питання, Європейській мовній спілці (EBU) погодилася надати обом мовникам час до грудня, щоб підтвердити свою участь.

Таким чином, у "Євробаченні-2027" братимуть участь: Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ізраїль, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Сербія, Швеція, Швейцарія, Україна і Велика Британія.

Жеребкування, яке визначить, у якому півфіналі виступатиме кожна конкурсна пісня, відбудеться в Бурґасі в січні 2027 року.

Раніше стало відомо, що Ірландська телерадіокомпанія Raidio Teilifis Eireann (RTE) заявила, що країна не братиме участі в щорічному музичному конкурсі "Євробачення" й відмовляється від його трансляції у 2027 році на знак протесту проти дій Ізраїлю в Секторі Гази. Також Нідерландська телерадіокомпанія AVROTROS заявляла, що знову відмовляється від трансляції "Євробачення" у 2027 році на знак протесту проти участі в ньому Ізраїлю.

У 2026 році Ірландія та Нідерланди вже бойкотували захід разом з Ісландією, Іспанією та Словенією. Тоді низка країн закликала EBU відсторонити Ізраїль від "Євробачення" через його залученість до конфлікту на Близькому Сході. Однак організатори залишили цю країну в списку учасників.

Як повідомлялося, представник Болгарії виконавиця DARA перемогла у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026" у австрійському місті Відень. Українська виконавиця Leléka з піснею Ridnym посіла 9 місце.

71-й міжнародний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у місті Бурґас (Болгарія). Два півфінали конкурсу відбудуться 11 та 13 травня, а фінал "Євробачення-2027" – 15 травня на Arena Burgas.

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати у себе конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені, йдеться у змінених правилах "Євробачення".