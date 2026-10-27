У Трапезній палаті Києво-Печерської лаври монахи і семінаристи вперше писали Радіодиктант нацʼєдності

У Трапезній палаті Києво-Печерської лаври монахи, семінаристи та команда заповідника вперше разом писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, повідомили в заповіднику.

"Мова об’єднує — у Трапезній палаті Києво-Печерської лаври монахи, семінаристи та команда Національного заповідника вперше разом писали Радіодиктант національної єдності. Традиційно його проводять у День української писемності та мови, коли вшановують Нестора Літописця — історика, письменника та ченця", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що такий спільний диктант значно більший за просту перевірку шкільних знань, це можливість відчути зв’язок через мову, історію, культуру та Лавру.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 жовтня на платформах Суспільного мовлення відбувся Радіодиктант нац’єдності, який цьогоріч має назву "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф’єва.