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Культура

У Трапезній палаті Києво-Печерської лаври монахи і семінаристи вперше писали Радіодиктант нацʼєдності

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У Трапезній палаті Києво-Печерської лаври монахи і семінаристи вперше писали Радіодиктант нацʼєдності
Фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра

У Трапезній палаті Києво-Печерської лаври монахи, семінаристи та команда заповідника вперше разом писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, повідомили в заповіднику.

"Мова об’єднує — у Трапезній палаті Києво-Печерської лаври монахи, семінаристи та команда Національного заповідника вперше разом писали Радіодиктант національної єдності. Традиційно його проводять у День української писемності та мови, коли вшановують Нестора Літописця — історика, письменника та ченця", - йдеться в повідомленні.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у Трапезній палаті Києво-Печерської лаври.

Там зазначили, що такий спільний диктант значно більший за просту перевірку шкільних знань, це можливість відчути зв’язок через мову, історію, культуру та Лавру.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 жовтня на платформах Суспільного мовлення відбувся Радіодиктант нац’єдності, який цьогоріч має назву "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф’єва.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#лавра #радіодиктант #диктант
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