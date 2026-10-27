Забужко: в 95-му році у нас була культура, а в 2005-му у нас її вже не було

Письменниця Оксана Забужко вважає, що десятиліття від 90-х до 2000-х років Україна була під впливом інформаційно-культурної окупації.

"В 95-му році у нас була культура, в 2005-му у нас її вже не було. Ми були філіалом "большого русского мира", який займався інформаційною окупацією України ціле передвоєнне десятиліття, починаючи від рубежу 90-х і 00-х… Була ось ця сама заготовка України під кооптацію в Росію, і інформаційно-культурно вона здійснювалася маслвано і доволі успішно. Відповідно, наша невидимість для зовнішнього світу. Бо всяка видимість будь-якого народу – є культурна видимість. Поки цього розуміння немає у політичного класу, доти ця країна буде приречена на борюкатися десь там в третіх рядах, в рядах третього світі", – сказала Забужко на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві, відповідаючи на запитання, чи насправді Україна здійснила культурний прорив.

Вона розповіла, що до повномасштабної війні за кордоном нікому не було цікаво займатися культурою "якоїсь невидимої країни, майбутнє якої ще не відоме".

"Але варто було нашим славним збройним силам наваляти "по перше число" весною 2022 року тим, хто вважався другою армією світу, як нарешті збулася моя мрія, і в жовтні 2022 року на сцені Лондонського театру "Омнібус" відбулася з блиском прем'єра Лесі Українки "Касандра", – констатувала письменниця.

На її думку, для України наразі найактуальнішою є дефініція, яку свого часу дав політичний діяч В'ячеслав Липинський, що: "сума цінностей, яка в ході життя спільноти показалася найпридатнішою до виживання цієї спільноти, називається культурою".

"Перемагає мотивація, перемагає дух, перемагає те, що має український солдат і чого не має російський. А це є культурна різниця. А це є відчуття оборони спільнотних цінностей. Попитайте наших воїнів, кого захищають – свій дім, свою землю. На рівні свій дім, своя земля, своя родина, на ось цьому рівні закоріненості ми вже виграли в радянської влади і в Росії те, що вони хотіли зробити з нашими предками в Голодомор", – заявила Забужко.

Повертаючись до тези про "ренесанс" української культури, вона наголосила, що тільки той митець буде мати успіх у своєї домашньої аудиторії, котрий артикулює колективне несвідоме, і тоді будуть стояти черги за культурним продуктом, як відбулося з виставою "Конотопська відьма" у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

"Роль держави полягає в тому, щоб від експертного середовища отримати по ось цьому самому дикоростучому садку відомості, де мультірувати і де підливати, в яких ділянках треба його підлити, куди треба отих самих грошей сипнути, а де вже їх потім збирати, ті гроші, от чи в бюджеті, чи в меценатів, чи фандрейзингом, чи як, то вже третя тема, абсолютно. А от те, що росте само, а воно росте само, от йому допомогти і посприяти, ми це все бачили за минуле десятиліття. Тільки ввели квоти на російську музику на FM, і раптом виявилося, що у нас купа наросло дикоростучої в міжчасі української музики, яка лишалася перед тим ціле десятиліття неформатом", – заявила Забужко.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна вважає, що в умовах неспівмірних ресурсів на культуру в державі, порівняно з Росією, потрібна діяти асиметрично. Також за її словами, на сьогодні є запит на українську культуру у споживачів в Україні, є запит творити українську культуру у творців, і присутня потреба відкривати українську культуру в світі.