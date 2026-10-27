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Культура

Корецький: Попри нічну балістичну атаку сотні тисяч українців разом сіли писати диктант рідною мовою

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Корецький: Попри нічну балістичну атаку сотні тисяч українців разом сіли писати диктант рідною мовою
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що на українській мові, культурі і історії тримається стійкість і єдність українців.

"Попри чергову важку ніч, коли ворог атакував наші міста балістикою та сотнями дронів, попри втому, сотні тисяч українців разом сіли писати диктант рідною мовою. Ворог може руйнувати будівлі, але не здатен знищити те, що робить нас українцями: нашу мову, культуру, історію та єдність. Їх не зламати ні ракетами, ні дронами, ні будь-якою іншою зброєю. На цьому фундаменті тримається наша стійкість і наша єдність. І це наша відповідь на кожну спробу нас залякати чи зламати", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він привітав всіх з Днем української писемності та мови і подякував тим, хто у вівторок долучився до Радіодиктанту національної єдності.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 жовтня, на платформах Суспільного мовлення відбувся Радіодиктант нац'єдності, який цьогоріч має назву "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#корецький #радіодиктант
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