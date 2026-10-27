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Культура

Астаф’єва після Радіодиктанту відповіла хейтерам: "Встав і вийшов!"

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Астаф’єва після Радіодиктанту відповіла хейтерам: "Встав і вийшов!"

Громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф’єва після завершення Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026 відповіла хейтерам, які в соціальних мережах критикували вибір її як читця тексту.

У вівторок, 27 жовтня, на платформах Суспільного мовлення відбувся Радіодиктант нац’єдності, який цьогоріч має назву "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф’єва.

Після завершення Астаф’єва відрефлексувала досвід читання диктанту і дискусії, які точилися напередодні: "Хочу сказати всім своїм хейтерам: встав і вийшов".

В свою чергу, Пройдаков зазначив, що текст диктанту має дуже багато сенсів, і кожен їх на своєму рівні може сприйняти особистісно.

"Перечитайте цей текст. Мені здається, що дуже важливо після цього диктанту подзвонити, написати своїм близьким, рідним, друзям, де б вони не перебували. Багато про що хочеться поговорити. І я точно по завершенні диктанту подзвоню своїй дружині", - зазначив він.

Раніше Астаф’єва заявила про хейт в соцмережах через новину, що вона читатиме текст Всеукраїнського радіодиктанту нац’єдності-2026. У свою чергу Пройдаков заявив, що докладе зусиль, щоб читання диктанту було епізодом єдності українців.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#астафєва #радіодиктант
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