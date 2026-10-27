Текст Радіодиктанту національної єдності-2026 оприлюднять 29 жовтня

Текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026 буде оприлюднено 29 жовтня, повідомив Суспільний мовник.

У вівторок, 27 жовтня, на платформах Суспільного мовлення відбувся Радіодиктант нац'єдності, який цьогоріч має назву "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читали текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва.

"У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного буде оприлюднено текст Радіодиктанту національної єдності, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Для тих же, хто хоче, щоб їх диктант перевірили фахівці необхідно: надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 (важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня); сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктантактор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, а ще 11 допустили по одній помилці. Загалом на перевірку надійшло понад 11,2 тис. текстів. Авторкою тексту була письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська.