Бережна про підготовку до радіодиктанту нац'єдності: Намагалася добре виспатися і дозволити собі помилятися

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна вважає, що Всеукраїнський радіодиктант національної єдності є подією, яка показує що українці цінують поважають рідну мову та літературу.

"Це не лише культурна подія, а й освітня подія, тому що ми єднаємося для того, щоб показати, що ми цінуємо і поважаємо нашу рідну українську мову, нашу літературу. І що дуже важливо, що ми показуємо, що ми завжди готові вчитися як українці. Життя підкидає нам багато викликів, але до цих викликів потрібно підходити з доброю освітою і з добрим знанням рідної мови", – сказала Бережна перед написанням Радіодиктанту на одній із локацій в Києві.

На запитання, як вона готувалися до події, віцепрем'єрка зазначила, що: "добре намагалася виспатися, дозволити собі помилятися і вирішила просто розслабитися і насолоджуватись текстом Артура Дроня і читанням Артура Пройдакова і Даші Астаф'євої".

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбувається у вівторок в День української писемності та мови. Автором тексту є письменник Артур Дронь, а читатимуть текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва.

Як повідомлялося, раніше Астаф'єва заявила про хейт в соцмережах через новину, що вона читатиме текст Всеукраїнського радіодиктанту нац'єдності-2026. У свою чергу Пройдаков заявив, що докладе зусиль, щоб читання диктанту було епізодом єдності українців.