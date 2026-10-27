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Культура

Мовний омбудсмен: Там, де лунає мова, ворог втрачає будь-яку здатність нав'язувати окупаційні наративи

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Мовний омбудсмен: Там, де лунає мова, ворог втрачає будь-яку здатність нав'язувати окупаційні наративи

Майбутнє, де Google мислить українською, а світові медіаплатформи за замовчуванням пропонують україномовні аудіодоріжки, твориться нашими щоденними діями, вважає уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

"Видатний український мовознавець і мислитель Олександр Потебня свого часу сформулював фундаментальну закономірність буття: "Мова є не тільки матеріалом поезії, а й самою поезією. Мова є знаряддям думки і водночас найважливішим чинником, що творить народ із безформної людської маси". Ця думка сьогодні відлунює безкомпромісною точністю. Народ народжується, гартується і перемагає в мові. У полум'ї повномасштабної війни українське слово утвердилося як наш державний кордон, як бойовий пароль, як духовний щит і ключовий складник національної безпеки", – йдеться в повідомленні мовного омбудсмена з нагоди Дня української писемності та мови.

Зазначається, що українська мова демаркує лінію між "свободою і поневоленням, між правдою і колоніальним забуттям, між життям і мороком".

"Майбутнє, де Google мислить українською, а світові медіаплатформи за замовчуванням пропонують україномовні аудіодоріжки, твориться нашими щоденними діями. Для цього нам належить безперервно і повсюдно послуговуватися рідним словом – у побуті, в науці, в коді та в пошукових запитах. Лише так глобальний цифровий простір та штучний інтелект безумовно розпізнаватимуть і поважатимуть велику мову Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Стуса", – наголосив омбудсмен.

В свою чергу, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявила, що українська мова може бути ніжною і зухвалою, мелодійною і гострою, серйозною і дотепною, і в кожному своєму звучанні – живою і сучасною.

"Українська – це мова, якою звучить сьогодення. І вона ж – мова майбутнього. Любимо, як звучить українська. У тихій колисковій і в приспіві, який підхоплює цілий стадіон. У дотепній розмові й у вірші, від якого перехоплює подих. Любимо її розмаїття: гомоніти, балакати, теревенити, щебетати. Її здатність передати найтонше почуття: кохати, голубити, пестити, плекати, леліяти… Українська мова – скарб. Бережімо її, розвиваймо та передаваймо наступним поколінням – у щоденних розмовах, книжках, піснях і власних історіях", – написала віцепрем'єрка в мережі Facebook і опублікувала відео, яке озвучила громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва, яка цьогоріч читатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#мова #день_української_мови
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