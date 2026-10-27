Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Голова Держкіно представив концепцію спецінституції для популяризації кінематографа "Ukrainian Films"

2 хв читати
Додати як джерело

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов представив концепцію спеціалізованої інституції для популяризації українського кінематографа "Ukrainian Films".

"Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов представив концепцію "Ukrainian Films". Це спеціалізована інституція що покликана запозичити найкращий європейський досвід у популяризації кінематографа, зокрема на прикладі функціонування французької Unifrance (організація, яка займається просуванням, підтримкою та популяризацією французького кінематографа та серіалів у всьому світі) та німецької German Films", – йдеться в повідомленні Держкіно за результатами дискусії у рамках 55-го міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Осіпов зазначив, що європейська система кіно у майже всіх країнах поділена на дві інституції: інституції, які займаються суто кіновиробництвом, і інституції, які займаються пропагуванням свого кінематографу.

"Ukrainian Films – це державна установа, її рівень більше подібний до Українського культурного фонду або Українського інституту книги. Це більша свобода, можливість залучати позабюджетні та грантові кошти, мати вищу заробітну плату для фахівців та оперативно приймати рішення", – розповів він.

Голова Ради з державної підтримки кінематографії Галина Вярвельська наголосила на переході ініціативи у практичну площину та практичному потенціалі майбутньої установи.

"На сьогодні ми вже посунулись від ідеї, яка є безумовно класною, до того, як це все може бути зроблено. У нас чотири основні завдання. І коли починаєш думати та уявляти як це може бути: як все організовано в German Films чи Unifrance, то моментально виникає купа ідей, які працювали б на підтримку всієї галузі", – заявила вона.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#кінематограф #держкіно #концепція
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі. Результати…

Читати
Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рі…

Читати
Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Якщо переможці програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профіна…

Читати