Голова Держкіно представив концепцію спецінституції для популяризації кінематографа "Ukrainian Films"

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов представив концепцію спеціалізованої інституції для популяризації українського кінематографа "Ukrainian Films".

"Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов представив концепцію "Ukrainian Films". Це спеціалізована інституція що покликана запозичити найкращий європейський досвід у популяризації кінематографа, зокрема на прикладі функціонування французької Unifrance (організація, яка займається просуванням, підтримкою та популяризацією французького кінематографа та серіалів у всьому світі) та німецької German Films", – йдеться в повідомленні Держкіно за результатами дискусії у рамках 55-го міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Осіпов зазначив, що європейська система кіно у майже всіх країнах поділена на дві інституції: інституції, які займаються суто кіновиробництвом, і інституції, які займаються пропагуванням свого кінематографу.

"Ukrainian Films – це державна установа, її рівень більше подібний до Українського культурного фонду або Українського інституту книги. Це більша свобода, можливість залучати позабюджетні та грантові кошти, мати вищу заробітну плату для фахівців та оперативно приймати рішення", – розповів він.

Голова Ради з державної підтримки кінематографії Галина Вярвельська наголосила на переході ініціативи у практичну площину та практичному потенціалі майбутньої установи.

"На сьогодні ми вже посунулись від ідеї, яка є безумовно класною, до того, як це все може бути зроблено. У нас чотири основні завдання. І коли починаєш думати та уявляти як це може бути: як все організовано в German Films чи Unifrance, то моментально виникає купа ідей, які працювали б на підтримку всієї галузі", – заявила вона.