Бережна: все буде добре, оскільки запит на українську культуру і в Україні, і в світі є

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна вважає, що в умовах неспівмірних ресурсів на культуру в державі, порівняно з Росією, потрібна діяти асиметрично.

"Я не буду називати це ренесансом, чи давати якісь інші дефініції. Скажу та: все буде добре, оскільки запит на українську культуру у споживачів в Україні є, запит творити українську культуру також є, і потреба відкривати українську культуру в світі також присутня", – сказала Бережна на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві у понеділок, відповідаючи на запитання, чи насправді Україна здійснила культурний прорив.

Вона зазначила, що українці сьогодні перевідкривають для себе відомих українських особистостей, і що таке "наша українська софійність, стійкість, яка дозволяє нам жити тут віками".

"Є запит ззовні. Теж конкретний приклад. Нещодавно в Британському музеї Вікторія та Альберта ми відкрили виставку скарбів Києво-Печерської лаври. Зокрема, там присутні "Царські врата". Вони там завжди були, але раніше вони називалися, як "Царські врата з Російської імперії, подаровані Катериною ІІ. Зараз там чітко написано, що вони "from Kyiv, Ukraine", і таблички до них відповідні з української історії. І такі конвенційні, традиційні музеї, як Вікторія Альберт, готові переосмислювати і перевідкривати для себе Україну. Але що для цього потрібно? Потрібні зусилля всіх% як держави, так і творців, так і українських споживачів культури і, звичайно, меценатів", – додала віцепрем'єрка.

Бережна також наголосила, що допоки Україна не створить тисячі годин українського культурного продукту, який розповідатиме про цінності українців, вакууми в комунікації будуть заповнені ворогом.

В той же час, вона констатувала, що ситуація з фінансуванням культури була завжди складною.

"Але, знову ж таки, якщо казати, що українські фільми не попадають на кінофестивалі, і це є причина їх не створювати, ми тоді взагалі нікуди не прийдемо. Тому працювати, робити, показувати результати, об'єднуватися з меценатами, об'єднуватися з бізнесом, з міжнародними фондами. І тільки так ми зможемо це зробити", – наголосила віцепрем'єрка, а також додала, що державна політика – це не лише фінансування.

В той же час, вона зауважила, що якщо порівнювати кошти, які Росія інвестує в "свій голос" за кордоном, то, звичайно, українські ресурси неспівмірні, тому що йде мова не лише про пряме фінансування.

"Тому те, що ми можемо зробити, це те саме, що говорить, до речі, наш міністр оборони Євгеній Хмара – лише асиметричні дії. Тобто мінімальною кількістю ресурсу робити максимально помітні речі. Тут справа, напевно, не лише в фінансах, а в бажанні, відчутті власної спроможності", – зазначила Бережна.