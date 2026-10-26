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Культура

Пісня української бандуристки Войтюк увійшла до альбому північноірландської арфістки Маквітті

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Пісня української бандуристки Войтюк увійшла до альбому північноірландської арфістки Маквітті
Фото: Пресслужба Анастасії Войтюк

Пісня української співачки й бандуристки Анастасії Войтюк (Banduragirl) "Біла пташка / White Bird" увійшла до альбому "Supernatural" північноірландської арфістки Брони Маквітті (Bróna McVittie).

"Альбом є музичним супровідником до книжки McVittie "A Way with the Fairies", антології казок і легенд Ірландії та інших європейських країн. Україну в книжці представляє історія, пов'язана з народною піснею "Ой там на горі", яка й стала основою "Білої пташки", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Войтюк.

Бандуристка написала "Білу пташку" як продовження старої полтавської пісні про двох голубів, де один гине, а інший залишається самотнім. У версії Войтюк цей давній сюжет звучить як історія-продовження про силу жити далі та розправляти свої крила. Пісня присвячена всім жінкам, які втратили коханих на війні.

"Я дуже хочу, щоб у світі й далі чули про Україну, краще розуміли нас, нашу культуру, наш біль і наші історії. І щоб продовжували нас підтримувати", – процитувала Войтюк її пресслужба.

Маквітті – співачка, авторка пісень і арфістка з Ростревора (графство Даун, Північна Ірландія). Працює на перетині фолку й електроніки. Її альбоми двічі, у 2020 і 2021 роках, потрапляли до рейтингу 10 найкращих фолк-альбомів року за версією The Guardian.

Войтюк (Banduragirl) поєднує різні типи бандури з практиками world music. Працює у Львові та за кордоном. Засновниця Lviv Bandur Fest.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#музика #північна_ірландія #banduragirl
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