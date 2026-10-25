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Культура

У Київській філармонії 24 жовтня відбувся концерт біг-бендів

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Біг-бенд Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра на концерті «Парад біг-бендів». Колонна зала Національної філармонії України, Київ, 24.10.2026
Біг-бенд Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра на концерті «Парад біг-бендів». Колонна зала Національної філармонії України, Київ, 24.10.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Офіційна назва події — «Парад біг-бендів». Проект існує з 2016 року, а з 2018 року його концерти проходять у Колонній залі Національної філармонії України. Організатором є Всеукраїнська асоціація естрадних та джазових оркестрів України.

У першому відділенні виступив Біг-бенд Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра під керівництвом нещодавно обраного президента Асоціації естрадних та джазових оркестрів, одного з найвідоміших трубачів України Денніса Аду. Виконувалися переважно джазові стандарти.

В другому відділенні на сцену вийшли артисти Біг-Бенду «СараБанда» Національної музичної академії України, який давно очолює піаніст, композитор та педагог Олександр Саратський. Крім відомих хітів джазової та популярної музики звучали обробки українських народних пісень та одна авторська композиція лідера оркестру.

Концерт «Парад біг-бендів». Колонна зала Національної філармонії України, Київ, 24.10.2026

#музика #джаз #концерт #оркестр #парад_біг_бендів
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