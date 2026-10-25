У Київській філармонії 24 жовтня відбувся концерт біг-бендів

Офіційна назва події — «Парад біг-бендів». Проект існує з 2016 року, а з 2018 року його концерти проходять у Колонній залі Національної філармонії України. Організатором є Всеукраїнська асоціація естрадних та джазових оркестрів України.

У першому відділенні виступив Біг-бенд Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра під керівництвом нещодавно обраного президента Асоціації естрадних та джазових оркестрів, одного з найвідоміших трубачів України Денніса Аду. Виконувалися переважно джазові стандарти.

В другому відділенні на сцену вийшли артисти Біг-Бенду «СараБанда» Національної музичної академії України, який давно очолює піаніст, композитор та педагог Олександр Саратський. Крім відомих хітів джазової та популярної музики звучали обробки українських народних пісень та одна авторська композиція лідера оркестру.