Україна посіла 9 місце на дитячому Євробаченні-2026, перемогу у конкурсі здобула Вірменія

Україна здобула 9 місце на дитячому "Євробаченні-2026", повідомляє преслужба конкурсу Євробачення в Україні в Facebook.

Так, 12-річна українка Еріка Колесніченко з піснею "Not A Lullaby" набрала 106 балів – 38 балів вона отримала від журі та 68 – від глядачів.

Перше місце на цьогорічному конкурсі на Мальті посіла представниця Вірменії Narе із піснею "Бу!" (Bоо!), яка отримала 202 бали: 103 від журі та 99 від глядачів.

У фіналі 24-го Дитячого пісенного конкурсу "Євробачення" змагались представники 16 країн.

"Дитяче Євробачення-2026" відбулося на Мальті 24 жовтня та проходитиме на арені MFCC у містечку Та-Калі.