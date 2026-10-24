Богдан Луц як переможець конкурсу отримав скрипку Страдіварі у користування на два роки

Нагородження відбулося під час гала-концерту лауреатів престижного конкурсу скрипалів імені Генрика Венявського в Залі Університету імені Адама Міцкевича в Познані. Про це було повідомлено пізно ввечері 23 жовтня на офіційній Facebook-сторінці міста Познань.

Відповідно до умов цього року, володар першої премії отримує приз у 60 тисяч євро та скрипку Страдіварі «Маркіз де Рів’єр» 1711 року для виступів на наступні два роки. Йому буде влаштовано низку концертів в містах Польщі з різними оркестрами та гастрольний тур по світу, зокрема в Нідерландах, Китаї, Тайвані, Філіппінах, Мальті, Бразилії, Литві.

У Міжнародному конкурсі скрипалів імені Генрика Венявського беруть участь молоді — віком від 18 до 30 років — музиканти. Після попереднього відбору вони наживо проходять чотири етапи, зокрема півфінал і фінал. На першому турі та у фіналі конкурсанти мають виконати визначені твори самого Генрика Венявського.