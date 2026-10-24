Український скрипаль Богдан Луц став кращим на престижному польському конкурсі імені Генрика Венявського

Богдан Луц отримав першу премію, другою премією нагородили китаянку Цзіньчжу Лі, третя дісталася представниці Південної Кореї Субін Лі.

Результати престижних міжнародних змагань були опубліковані на офіційному web-сайті та Facebook-сторінці пізно ввечері 22 жовтня. А глядачі прямого ефіру, що проходив у Фейсбук, могли спостерігати фінал та оголошення переможців онлайн.

Міжнародний конкурс скрипалів імені Генрика Венявського — Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego — є найстарішим з досі існуючих міжнародних змагань. Присвячений він пам’яті видатного польського скрипаля та композитора, вперше був проведений 1935 року у Варшаві за ініціативи його племінника Адама Венявського. Планувалася подія кожні п’ять років, та вже другому завадила Друга світова війна.

Наступний відбувся лише 1952 року і вже в Познані, де він проходить досі. Через епідемію ковіду передостанній фестиваль посунувся на 2022 рік, а поточний, сімнадцятий, відбувся через чотири роки після попереднього.

Фінальний виступ: Лукаш Борович, диригент, Богдан Луц, скрипка, в супроводі Познанського філармонічного оркестру. Зала Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Польща, 22.10.2026 Фото — Лешек Задонь

Суддівство конкурсу вельми суворе та об’єктивне: 1996 року не була присуджена перша премія, а 1986 — друга. Цього року в півфінал вийшло шестеро конкурсантів, серед них не було жодного поляка. Мало того: крім українця, це були представники лише Південно-Східної Азії — Китаю та Південної Кореї. Цей факт викликав справжню бурю серед польських шанувальників скрипкової майстерності.

Програма змагань була надзвичайно складна та насичена. В одному з інтерв’ю Богдан Луц сказав, що сподівається, що це — його останній конкурс. Він вже має кілька престижних нагород. Зараз він навчається в Університеті музики і мистецтв міста Відня в класі професора Бориса Кушніра, має багато концертів.