"Іриси" Клода Моне продано за рекордну для французьких аукціонів суму – EUR50 млн

Фото: Damien Perronnet, Blok Design Group & Art Digital Studio

Картина французького художника Клода Моне "Іриси" встановила рекорд вартості серед творів мистецтва, проданих на аукціонах у Франції, повідомляє Reuters із посиланням на заяву Sotheby's.

Картина (полотно, олія) розміром 1,6 м на 1,8 м із колекції родини Шлюмберже, написана в останні роки життя Моне (близько 1924-1925 рр.), пішла з молотка за EUR50 млн.

Аукціонний дім розраховував продати його за EUR22-30 млн, назвавши цю оцінку найвищою серед картин, виставлених на аукціонах у Франції.

У першій частині торгів, що тривала 45 хвилин, брали участь шість претендентів, потім коло звузилося до двох, які торгувалися ще 20 хвилин. У підсумку "Іриси" дісталися азійському колекціонеру, котрий брав участь у торгах по телефону.

До цього рекорд французьких аукціонів належав скульптурі "Голова" Амедео Модільяні, яку у 2010 році продали за EUR43,2 млн.

"Іриси" не залишали маєток Шлюмберже в Парижі відтоді, як їх придбав Жан Шлюмберже, і були відомі лише за чорно-білою фотографією, пишуть Le Monde та AFP з посиланням на співкерівника департаменту сучасного мистецтва французького підрозділу Sotheby's Тома Бомпара.

До цього картина розміщувалася в паризькій галереї Каті Гранофф, яка придбала її в сина автора Мішеля Моне, йдеться на сайті Sotheby's.

На торги було виставлено ще три полотна художника з колекції Шлюмберже: "Плакуча верба, або Вогняне дерево" з оцінкою EUR9-12 млн, "Будинок крізь троянди" (EUR2-3 млн) та "Сена у Верноні, дерева" (EUR1,2-1,8 млн). Цього року виповнюється 100 років від дня смерті Моне.

Christie's у четвер продав у Парижі дві його картини – "Край скелі в Пурвілі" за EUR12,7 млн та "Три горщики з тюльпанами" за EUR3,1 млн; роботу П'єра-Огюста Ренуара "Дівчата на березі моря" за EUR5,8 млн та "Натюрморт із грюєром" Пабло Пікассо за EUR3 млн.

Sotheby's також хотів продати три картини Поля Сезанна, але за кілька годин до початку аукціону їх було відкликано "з метою їх повернення до рідного міста художника Екс-ан-Прованс" після досягнення домовленості між власниками та міською владою, які за підтримки Міністерства культури Франції розглядають можливість придбання цих робіт, класифікованих як "національні багатства".

Крім того, цього тижня Sotheby's продав у Нью-Йорку мармурову скульптуру торса римського імператора з династії Юліїв-Клавдіїв першої половини I століття н. е. за рекордну для римських старожитностей суму – $34,3 млн.