Мінкульт та Мінінфраструктури затвердили оновлений порядок спорудження пам'ятників і монументів

Міністерство культури України спільно з Міністерством відновлення, інфраструктури та транспорту затвердили оновлений порядок спорудження (створення) пам'ятників (монументів).

"Порядок передбачає належне історичне обґрунтування рішень, врахування думки громадськості, проведення конкурсів на найкращі проєктні пропозиції відповідно до законодавства, визначення джерел фінансування, дотримання вимог доступності та безбар'єрності, а також забезпечення подальшого утримання пам'ятників", – йдеться в повідомленні міністерства.

Відповідно до порядку, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти забезпечує організацію проведення мистецьких конкурсів на найкращі проєктні пропозиції пам'ятників (монументів) державного значення.

Зокрема, Держмистецтв: організовує конкурс після того, як уряд ухвалить рішення про спорудження пам'ятника чи монумента державного значення; враховує вимоги законодавства під час формування конкурсного завдання, зокрема щодо охорони культурної спадщини, деколонізації публічного простору, національної пам'яті, доступності та безбар'єрності; передає результати конкурсу замовнику, який забезпечує подальше розроблення документації, виготовлення та встановлення пам'ятника.

Для пам'ятників місцевого значення конкурси організовує замовник конкурсу, визначений відповідно до встановленого порядку.

Також документ деталізує технічні та художні вимоги до майбутніх пам'ятників. Зокрема, проєкти мають містити тривимірні візуалізації, розрахунки міцності конструкцій, інформацію про матеріали, кошториси та рішення щодо доступності для маломобільних груп населення. Ще до виготовлення та встановлення пам'ятника замовник має визначити, хто відповідатиме за його технічний стан, утримання та благоустрій прилеглої території.

Крім того, документ деталізує вимоги до історичних довідок про осіб і події, які пропонують увічнити. Документи мають містити інформацію про історичне значення, зв'язок з Україною та місцем встановлення пам'ятника, позитивні й негативні аспекти діяльності особи, спірні питання та наявні форми вшанування її пам'яті. Для пам'ятників державного значення передбачена історична довідка Національної академії наук України.

Серед іншого, порядок прямо забороняє спорудження пам'ятників особам, подіям, символам та ідеям, які підпадають під обмеження законодавства про декомунізацію, деколонізацію та заборону пропаганди російської агресії.

Зазначається, що до переліку документів, які враховують під час ухвалення рішень щодо спорудження пам'ятників, входять результати громадських обговорень.

"Ініціатори мають підготувати фінансово-економічне обґрунтування орієнтовної вартості пам'ятника та визначити джерела фінансування. Документ також передбачає дотримання законодавства про публічні закупівлі під час використання бюджетних коштів", – йдеться в повідомленні.

Окремо порядок враховує необхідність гідного вшанування пам'яті Захисників і Захисниць України, які загинули внаслідок російської збройної агресії.

Для таких випадків передбачили виняток із загального правила, за яким пам'ятник можна встановлювати не раніше ніж через рік після смерті особи або завершення події.