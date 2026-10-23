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Культура

Мінкультури обговорює з ЄБРР добудову корпусу університету ім. Карпенка-Карого на Львівській площі в Києві – Бережна

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Мінкультури обговорює з ЄБРР добудову корпусу університету ім. Карпенка-Карого на Львівській площі в Києві – Бережна

Міністерство культури України обговорює з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) добудову корпусу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого на Львівській площі в Києві та створення готелю у будівлі "Гетьманського заїзду" біля Підгорецького замку у Підгірцях Львівської області, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Співпраця з ЄБРР – це дуже прагматичний наш напрям, де ми показуємо клієнтам банку – міжнародним партнерам, що українська культурна спадщина, така, наприклад, як недобудований корпус Карпенка-Карого, ви всі бачили цю велику будівлю на Львівській площі, це той об'єкт національної культурної спадщини в який можна інвестувати, який можна робити культурно привабливим", – сказала Бережна на 10-му Українському жіночому конгресі.

Також вона в цьому контексті згадала "Гетьманський заїзд" біля Підгорецького замку у Підгірцях Львівської області.

"Чи не міг би він стати готелем, який би залучив дуже багато туристів і дуже багато гостей? Звісно, міг би. Про це ми говоримо з ЄБРР", – додала віцепрем'єрка.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#єбрр #мінкультури #наміри
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