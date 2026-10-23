Дитяче журі визначить переможця конкурсу "Teen Screen" на кінофестивалі "Молодість"

Переможця конкурсу повнометражних ігрових фільмів для дітей і підлітків віком 14-16 років "Teen Screen" на 55‑му міжнародному кінофестивалі "Молодість" визначить дитяче журі.

Як йдеться у пресрелізі фестивалю, серед конкурсних кінострічок "Teen Screen" – фільм "Мов повітряний змій" (Бразилія), який на Берлінале (Берлінському міжнародному кінофестивалі – ІФ‑У) здобув "Кришталевого ведмедя" від дитячого журі та Гран‑прі міжнародного журі Generation Kplus. Бразилія висунула фільм на здобуття премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Покази фільмів програми "Teen Screen" безкоштовні.

У позаконкурсній програмі "Скандинавська панорама" цього року дві стрічки – "Архіпелаг" (Швеція) та "Невисокі очікування" (Норвегія, Данія).

Світова прем'єра документального фільму Наталії Ільчук "Готика – це тиша" (Україна) відбудеться у позаконкурсній програмі "Опівнічний сеанс". Стрічка змонтована з архівних кадрів, знятих у 2005 році й віднайдених у 2026‑му, розповідає про сім українських готичних гуртів.

"Опівнічний сеанс" засновано на "Молодості" у 2018 році й до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну покази фільмів програми стартували в кінотеатрах близько опівночі. Програма створена для конкурсу епатажних стрічок – фолк‑горори, трилери, чорні комедії, ексцентричні документальні й художні фільми.

Позаконкурсна програма "FORMA" присвячена експериментальному кіно. Один із фільмів програми "Це не французьке кіно" у 2026 році отримав спеціальну відзнаку журі конкурсу NEXT на Копенгагенському міжнародному фестивалі документального кіно. Стрічка розповідає про молодого режисера, який намагається зняти дебютну стрічку. Його спроба перетворюється на політичну документальну сатиру про ідентичність і репрезентацію.

У секції "Спеціальні події" глядача очікує ще одна світова прем'єра – фільм "Сім кіл пекла" (Німеччина). Документальна стрічка оповідає історію російсько‑української війни. Українська військовослужбовиця та п'ятеро її побратимів діляться спогадами про пекло на передовій і розповідають про складний шлях повернення до цивільного життя.

Як повідомлялося, 55‑й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" відбудеться 24 жовтня – 1 листопада в кінотеатрі "Жовтень" та Будинку кіно в столиці України.