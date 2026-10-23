Радіодиктант нац'єдності-2026 авторства письменника Дроня матиме назву "Лист, який не закінчується"

Текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026 авторства письменника і ветерана російсько-української війни Артура Дроня матиме назву "Лист, який не закінчується", повідомив Суспільний мовник.

"Назва саме така, тому що мені важливо, аби цьогорічний текст кожному учаснику міг стати простором для особистої розмови. У певному сенсі справжнім листом, який всі ми одночасно писатимемо. Найцінніше, що дає нам мова, – це можливість поговорити один з одним. Сказати щось дуже важливе, особливо, коли ми далеко одне від одного. А для таких слів у кожного є свої найважливіші адресати. У День української писемності та мови кожен учасник радіодиктанту зможе написати їм лист, який не закінчується", – цитує автора тексту "Суспільне".

У свою чергу продюсерка Радіодиктанту нац'єдності Юлія Шелудько зазначила: "Нині ми багато пишемо у різноманітних месенджерах, іноді навіть без "Привіт" і "Бувай", часто лише "Як ти?". І цьогорічний текст Радіодиктанту – це своєрідний фрагмент такого листування двох дуже близьких людей, він про всіх і водночас про кожного і кожну з нас, він про головне, навіть сокровенне, бо у буремні часи другорядне втрачає значення".

Долучитись до Радіодиктанту-2026 можна буде 27 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного мовлення: в ефірах "Українського Радіо" та "Радіо Культура, на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", на ютуб-каналі "Українського Радіо", у застосунках suspilne.radio на iOS і Android та "Дія".

Як повідомлялося, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня в День української писемності та мови. Автором тексту буде письменник Артур Дронь, а читатимуть текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва.

Раніше Астаф'єва заявила про хейт в соцмережах через новину, що вона читатиме текст Всеукраїнського радіодиктанту нац'єдності-2026. У свою чергу Пройдаков заявив, що докладе зусиль, щоб читання диктанту було епізодом єдності українців.