Суд припинив діяльність Управління Ровеньківської єпархії УПЦ (МП)

Шостий апеляційний адміністративний суд припинив діяльність релігійної організації "Управління Ровеньківської єпархії Української Православної Церкви".

У серпні 2026 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) подала позов до суду про припинення діяльність релігійної організації "Управління Ровеньківської єпархії УПЦ".

Зокрема, ДЕСС просила суд припинити дану релігійну організацію шляхом ліквідації, а також передати у власність держави майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності Управління, крім культового.

У позовній заяві Служба вказувала про наявність підстав для припинення організації у зв'язку із засудженням її уповноваженої особи відповідно до частини 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації, якщо вони завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи національній безпеці України).

По результатам розгляду справи, 21 жовтня Шостим апеляційним адмінсудом ухвалено рішення про припинення релігійної організації "Управління Ровеньківської єпархії ПЦУ".

В той же час, у задоволенні позовних вимог в іншій частині було відмовлено.

Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня його оприлюднення шляхом подачі апеляційної скарг до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.