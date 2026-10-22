УІК та Megogo Books оголосили результати читацького голосування за 35 знакових видань Незалежності

Український інститут книги (УІК) та онлайн-книгарня Megogo Books підбили підсумки проєкту "Знакові видання Незалежності: 35 книжок, які ми обираємо разом", присвяченого 35-річчю відновлення Незалежності України, і перше місце в читацькому голосуванні посів психологічний трилер Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма".

"Голосування тривало з 7 вересня до 6 жовтня на сайті Megogo Books. Читачі обирали від 1 до 35 книжок і видавничих серій із довгого списку 100 позицій, який попередньо сформували 40 експертів зі сфер літератури, культури та медіа. За підсумками голосування на сайті було віддано 168 889 голосів", – йдеться в повідомленні УІК.

Зазначається, що про високий запит на сучасну жанрову літературу свідчить лідерство роману Ілларіона Павлюка, який посів першу позицію за результатами читацького голосування, а також серед фіналістів опинилися трилогія Павла Дерев'янка "Літопис Сірого Ордену", цикл Макса Кідрука "Нові темні віки" та медичний трилер Андрія Сем'янківа "Танці з кістками".

Крім того, помітне місце у списку посідають книжки, присвячені українській історії, культурі та переосмисленню минулого. Серед них – "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, "Брама Європи" Сергія Плохія, "Мова-меч" Євгенії Кузнєцової та "Бунт проти імперії: українські шістдесятники" Радомира Мокрика.

Серед іншого, вагомий акцент читачі зробили й на книжкових серіях, що відкривають українську літературну спадщину та повертають до культурного обігу важливі прозові й поетичні твори. У короткому списку опинилися зібрання творів Василя Стуса, Лесі Українки, Тараса Шевченка, а також серії української класики, які актуалізують не лише хрестоматійні, а й ті тексти, які раніше активно не видавались.

Зазначається, що одразу декілька авторів здобули більше однієї позиції у короткому списку: Сергій Жадан (три позиції), Оксана Забужко (дві позиції як авторка і одна – як упорядниця), Ліна Костенко (дві позиції), Євгенія Кузнєцова (дві позиції) та Іван Малкович (одна позиція як автор і чотири – як упорядник книжкових серій).

До 35 знакових видань Незалежності увійшли:

1. "Я бачу, вас цікавить пітьма", Ілларіон Павлюк. Видавництво "Видавництво Старого Лева", 2020 рік;

2. "Гемінґвей нічого не знає", Артур Дронь. Видавництво "Видавництво Старого Лева", 2025 рік;

3. "За Перекопом є земля. Кримський роман", Анастасія Левкова. Видавництво "Лабораторія", 2023 рік;

4. Трилогія "Літопис Сірого Ордену", Павло Дерев'янко. Видавництво "Дім Химер" (2019), видавництво "Видавництво Старого Лева", 2025 рік;

5. "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР", Вахтанг Кіпіані. Видавництво Vivat, 2019, 2021 рік;

6. Цикл "Нові темні віки" (2 книжки), Макс Кідрук. Видавництво "Бородатий Тамарин", 2022, 2026 рік;

7. "Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності", Сергій Плохій. Видавництво КСД, 2016 рік;

8. Серія "Українська поетична антологія" (31 книжка), Іван Малкович (упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012-2026 роки;

9. Серія "Vivat Класика" (24 книжки), Ярина Цимбал (упорядниця). Видавництво Vivat, 2023-2026 роки;

10. "Записки українського самашедшего", Ліна Костенко. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010 рік;

11. "Маруся Чурай", Ліна Костенко. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018 рік;

12. "Мова-меч. Як говорила радянська імперія", Євгенія Кузнєцова. Видавництво "Твоя підпільна гуманітарка", 2023 рік;

13. "Спитайте Мієчку", Євгенія Кузнєцова. Видавництво "Видавництво Старого Лева", 2021 рік;

14. "Інтернат", Сергій Жадан. Видавництво Meridian Czernowitz, 2017 рік;

15. "Абетка", Іван Малкович (автор і упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1992, 1993 рік;

16. Серія "Неканонічний канон" (40 книжок), Віра Агєєва (упорядниця). Видавництво "Віхола", 2022-2026 роки;

17. "Ukraїner: Країна зсередини", Богдан Логвиненко. Видавництво "Видавництво Старого Лева", 2019 рік, видавництво Ukraїner, 2024 рік;

18 "Жадан. Усі вірші. 1993-2023", Сергій Жадан. Видавництво Meridian Czernowitz, 2024 рік;

19. "Солодка Даруся", Марія Матіос. Літературна Агенція "Піраміда", 2004 рік, видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024 рік;

20. Серія "100 казок" (3 книжки), Іван Малкович (упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005 рік;

21. "Леся Українка. Повне академічне зібрання творів у 14 томах", Віра Агеєва, Юрій Громик, Оксана Забужко, Ірина Констанкевич, Марія Моклиця, Сергій Романов (редколегія). ВНУ ім. Лесі Українки, Комора, Смолоскип, Український інститут книги, 2021 рік;

22. "Танці з кістками", Андрій Сем'янків. Видавництво "Віхола", 2022 рік;

23. "Польові дослідження з українського сексу", Оксана Забужко. Видавництво "Згода", 1996 рік, видавництво "Факт", 2004 рік, видавництво "Спадщина", 2015 рік, видавництво "Комора", 2025 рік;

24. "Музей покинутих секретів", Оксана Забужко. Видавництво "Факт", 2009 рік, видавництво "Спадщина", 2012 рік, видавництво "Комора", 2020 рік;

25. "Бунт проти імперії: українські шістдесятники", Радомир Мокрик. Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023 рік;

26. "Ворошиловград", Сергій Жадан. Видавництво "Фоліо", 2010 рік, видавництво КСД, 2015 рік;

27. Серія "Розстріляне відродження. Вибрані твори" (16 книжок), Осип Зінкевич, Володимир Панченко, Олександр Ушкалов, Надія Білик, Наталія Гавдіда, Оксана Танюк, Олеся Омельчук, Анатолій Ткаченко, Дана Ткаченко, Ростислав Мельників (колектив упорядників). Видавництво "Смолоскип", 2001-2025 роки;

28. "Тарас Шевченко. Повне зібрання творів у 12 томах", М. Г. Жулинський (голова), В. С. Бородін (заступник голови), С. А. Гальченко (заступник голови), О. К. Федорук (заступник голови), І. М. Дзюба, О.В. Мишанич, В.В. Німчук, В.В. Рубан, Г. А. Скрипник, В.Л. Смілянська, Н. П. Чамата, В.І. Пахаренко, В. М. Яцюк, А.Я. Бельдій. (редколегія) М. М. Павлюк, Ю.В. Пелешенко, Т. М. Різниченко, В.Л. Смілянська, В.О. Судак, Н.П. Чамат, В. Є. Шубравський (упорядники). Видавництво "Наукова думка", 2001-2025 роки;

29. Серія "Улюблені вірші" (3 книжки), Іван Малкович (упорядник). Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1994 рік;

30. "Вірші з бійниці", Максим "Далі" Кривцов. Видавництво "Наш Формат", 2023 рік

31. "Доця", Тамара Горіха Зерня. Видавництво "Білка", 2019 рік;

32. "Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші", Володимир Вакуленко-К. Видавництво Vivat, 2023 рік;

33. "Амадока", Софія Андрухович. Видавництво "Видавництво Старого Лева", 2020 рік;

34. "Століття Якова", Володимир Лис. Видавництво КСД, 2010 рік, видавництво "Фоліо", 2025 рік;

35. "Василь Стус. Повне зібрання творів у 6 томах, 9 книгах", Михайлина Коцюбинська і Дмитро Стус (упорядники). Видавництво "Просвіта", 1994-1998 роки.

"Окремим напрямом проєкту стало опитування в застосунку "Дія", присвячене знаковим українським книжкам, виданим у 2022-2026 роках. У межах цієї номінації користувачі обирали книжку, яка, на їхню думку, заслуговує на спеціальну відзнаку читацьких симпатій, з-поміж 15 номінованих видань. Переможцем стала "Колонія" Макса Кідрука, яка отримала 23% (14 052) голосів", – розповіли в Інституті.

Раніше в УІК зазначали, що проєкт створений до 35-річчя Незалежності України та є новою версією ініціативи 2021 року, коли українці обирали 30 знакових книжок Незалежності.