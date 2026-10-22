Мінкультури тимчасово обмежило доступ до свого сайту через виявлення вразливостей у програмному забезпеченні

Міністерство культури України тимчасово обмежило доступ до свого сайту у зв'язку з виявленням критичних вразливостей у програмному забезпеченні.

"У зв'язку з виявленням критичних вразливостей у програмному забезпеченні PHP проводяться невідкладні заходи з кіберзахисту та встановлення оновлень безпеки. Обмеження запроваджено як запобіжний захід для захисту інформаційних систем Міністерства", – йдеться в технічному повідомленні на вебсайті.

Зазначається, що доступ буде відновлено після завершення необхідних робіт та перевірки працездатності вебресурсу.