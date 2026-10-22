УФКС спрямував майже 1,55 млн грн на відновлення Українського дому після російського обстрілу – Бережна

Український фонд культурної спадщини (УФКС) спрямував майже 1,55 млн грн на відновлення Національний центр "Український дім" після російського обстрілу, повідомила піцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Під час масованої атаки на Київ 24 травня ударна хвиля пошкодила фасад і скляний купол Українського Дому – загалом 43 склопакети площею 129 м.кв. Усередину потрапляла волога, будівля втрачала тепло. З наближенням холодів ремонт був критично важливим для збереження пам'ятки та подальшої роботи інституції", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, роботи розпочалися 19 жовтня, і перший етап уже завершено, а наступним буде відновлення скління купола над атріумом.

Віцепрем'єр нагадала, що екстрена допомога пошкодженим об'єктам від УФКС – один із напрямів роботи Фонду.

Як повідомлялося, на початку липня Український фонд культурної спадщини надав понад 1,5 млн грн на першочергові протиаварійні роботи у будівлі Старого Арсеналу.