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Культура

Гуманітарний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про вдосконалення держуправління у сфері культури

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Гуманітарний комітет рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт про вдосконалення держуправління у сфері культури

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №14391 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедур державного управління у галузі культури та культурної спадщини".

"Законопроєкт №14391 передбачає комплексні зміни у сферах охорони культурної спадщини, музейної та видавничої справи, діяльності релігійних організацій і державної політики національної пам'яті. Документ спрямований на розв'язання низки актуальних проблем, зокрема посилення захисту музейних цінностей під час війни та надзвичайних ситуацій, збереження культурної й археологічної спадщини, зокрема під час переміщення культурних цінностей, а також забезпечення безперервної роботи закладів культури на прифронтових територіях", – йдеться в повідомленні комітету.

Крім того, документ пропонує вдосконалити процедури припинення релігійних організацій і розпорядження їхнім майном, підвищити прозорість книжкового ринку, сприяти розвитку читання.

Законопроєкт також передбачає заходи з утвердження української історичної традиції, зокрема у цій сфері пропонується привести назви окремих судів у відповідність до деколонізованих назв районів, збільшити строк, протягом якого не допускається зміна назви юридичної особи чи об'єкта права власності, яким присвоєно ім'я видатної особи, замінити назви розмінної монети "копійка" на "шаг".

Як повідомлялося, 19 серпня 2026 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №14391 щодо вдосконалення процедури державного управління у сфері культури та культурної спадщини за основу, яким серед іншого пропонується зняття відтермінування введення в дію надання державної допомоги на придбання книг при народженні дитини.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#законопроєкт #культура #рада
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