У Канаді стартує національний тур документального фільму про роль діаспори у здобутті Україною незалежності

В Оттаві 16 листопада стартує національний тур Канадою документального фільму "Відстань до Незалежності" (Distance to Independence), українсько-канадської стрічки про маловідому роль української діаспори Північної Америки у здобутті Україною незалежності в 1991 році, повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі проєкту.

Тур приурочений до 35-ї річниці Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року та історичного визнання незалежності України Канадою. Фільм покажуть в Оттаві, Монреалі, Торонто, Вінніпезі, Реджайні, Саскатуні, Едмонтоні, Калгарі.

Над створенням документального фільму працювали дві знімальні команди: в Україні та Канаді. Канадською знімальною групою керувала Анна Паленчук, продюсерка та ініціаторка фільму, та Акім Галімов, український журналіст, засновник проєкту "Реальна історія" та копродюсер стрічки.

"Для мене як продюсерки фільму "Відстань до Незалежності" було важливо розповісти історію шляху України до незалежності мовою документального кіно – через реальних людей, особисті історії та пережитий досвід. Через 35 років ми бачимо, що незалежність – це не просто сторінка минулого. Україна знову змушена за неї боротися", – зазначає Анна Паленчук, продюсерка фільму.

1 грудня 1991 року понад 90% українців, які взяли участь у референдумі, підтримали незалежність України. Уже наступного дня Канада стала першою західною державою, яка офіційно визнала незалежну українську державу. Через 35 років ця історія набуває особливого значення, адже Україна знову змушена захищати свою незалежність, тепер від повномасштабного російського вторгнення.

В основі документального фільму "Відстань до Незалежності" історія про близько 80 молодих канадців та американців українського походження, які влітку 1991 року вирушили на історичну батьківщину своїх предків. В той час Радянський Союз переживав останні місяці свого існування, Україна стояла на порозі незалежності, але її політичне майбутнє залишалося невизначеним.

Протягом 99 днів, від проголошення незалежності України 24 серпня до референдуму 1 грудня, канадці та американці українського походження подорожували країною, зустрічалися зі студентами, викладачами, шахтарями, робітниками та місцевими громадами, обговорюючи незалежність, демократію та майбутнє української держави.

Під час підготовки фільму знімальна група записала близько 30 інтерв'ю з безпосередніми учасниками подій, щоб реконструювати атмосферу 1991 року та зберегти їхні спогади.

Діяльність цих 80 представників діаспори не обмежувалася Києвом і західною Україною. Активісти вирушали також на схід і південь, зокрема, до Донецька та Маріуполя, де підтримка виходу України зі складу Радянського Союзу на той момент далеко не була очевидною.

Молоді канадці та американці привезли до України друкарське обладнання, поширювали листівки та інформаційні матеріали, безпосередньо спілкувалися з людьми, намагаючись пояснити, які можливості відкриває незалежність. Активісти української діаспори Північної Америки також створювали телевізійні рекламні ролики на підтримку незалежності, які транслювалися в Україні напередодні історичного референдуму.

Одним з організаторів цієї кампанії був Борис Вжесневський – канадський підприємець і громадський діяч, який згодом чотири рази обирався депутатом парламенту Канади від округу Етобіко-Центр.

Під час подорожей Україною у 1991 році Вжесневський фіксував події на аматорську відеокамеру. Через понад три десятиліття ці записи стали важливою частиною документального фільму.

Творці стрічки отримали доступ приблизно до 20 відеокасет, які були оцифровані в Торонто. Унікальні архівні кадри зафіксували Україну в останні місяці існування Радянського Союзу – момент, коли стара політична система вже руйнувалася, а майбутнє незалежної держави ще тільки формувалося.

Для канадської аудиторії стрічка відкриває маловідому сторінку власної історії та нагадує, що відносини Канади й України формувалися не лише завдяки дипломатичним рішенням, а й завдяки ініціативам звичайних громадян. Як уточнили "Інтерфакс-Україна" організатори, 2 грудня буде подія для парламентарів в Оттаві за участі учасників подій 1991 року.

Фільм "Відстань до Незалежності" вже вийшов у кінотеатральний прокат в Україні.

Створення документального фільму "Відстань до Незалежності" стало можливим завдяки фінансовій підтримці Canada-Ukraine Foundation, Shevchenko Foundation, Huculak Foundation, UNF Foundation. Дистриб'ютор фільму в Канаді – Kazka FIlms.

Переглянути трейлер: https://vimeo.com/1213932957/cac81d000c?share=copy&fl=sv&fe=ci