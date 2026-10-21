Детективи, історичні романи, сучасна та класична література є найпопулярнішими жанрами серед читачів – дослідження

Найпопулярніші жанри серед українських читачів - це детективи, історичні романи, сучасна та класична художня література, фентезі і романтична література, свідчить дослідження компанії Gradus Research на замовлення Міністерства культури України.

За результатами дослідження, найпопулярнішими є детективи (47%), історичні романи (31%), сучасна та класична художня література (по 25%), фентезі і романтична література (по 24%), література про саморозвиток (23%), книги по психології (21%), наукова фантастика (Sci-Fi) і трилери (по 19%) та науково-популярна література (18%). В той же час, зазначається, що підлітки частіше за інших обирають фентезі і психологію.

На запитання, що зазвичай впливає на вибір книжки, 32% респондентів відповіли, що досвід читання інших книжок автора, 29% – рекомендації друзів чи знайомих, 26% – анотація або опис книжки, 25% – відгуки читачів на сайті або в соціальних мережах, 18% – екранізація книги, 15% – мова книги, 13% – рекомендації блогерів, книжкових оглядачів або подкастерів, 12% – рекомендації відомих людей (письменників, селебріті, спортсменів, блогерів тощо), по 11% – якість перекладу і ціна, 8% було важко відповісти.

Крім того, зазначається, що рекомендації друзів, знайомих і колег – це одне з основних джерел інформації про книжкові новинки.

Серед іншого, дослідження показало, що без підказки українцям не просто згадати сучасних українських авторів. Респондентів запитали, яких сучасних українських авторів ви знаєте, і без підказки українці найчастіше згадують Сергія Жадана (23%), Оксану Забужко (13%), Ліну Костенко (10%), Юрія або Софію Андруховичів (8%) і Макса Кідрука (6%), Іларіона Павлюка (4%), Андрія Кокотюху (3%), Василя Шкляра, Люко Дашвар, Ірену Карпу, Братів Капранових, Любко Дереша (по 2%).

Комплексне дослідження "Читання в Україні: поведінка, мотивація та інструменти залучення" реалізувала компанія Gradus Research за підтримки Фонду "Повір у себе". Воно охопило 41 глибинне інтерв'ю (березень-травень 2026 року) та опитування 2200 респондентів віком від 14 років (17-25 серпня 2026 року). Опитування не охоплювало тимчасово окуповані території та території активних бойових дій.

Як повідомлялося, національне дослідження читання Міністерство культури України ініціювало навесні 2026 року. Перші інсайти із якісного дослідження були представлені 30 травня на "Книжковому Арсеналі".

Кількісне дослідження, яке опубліковане 20 жовтня, показало, що 59% українців читали або слухали книжки принаймні кілька разів на місяць протягом останнього року, 22% – читають кілька разів на рік, або менше, а 13% – за останні 12 місяців не читали жодного разу. Також зазначається, що майже 50% українських читачів не купували книжок протягом останніх трьох місяців, 34% купували виключно друковані книги. Згідно з опитуванням, друковані книжки залишаються найпоширенішим форматом читання, зокрема, 58% респондентів відповіли, що обирають друковану книгу, 44% – електронну, 35% – аудіокнигу. Крім того, лише 34% українців вважають, що в їхньому населеному пункті достатньо книгарень, 22% кажуть, що їх замало, 21% – що книгарень немає взагалі. Серед іншого, після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рідше.