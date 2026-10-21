"Книгарня Є" зачинила магазини на залізничному вокзалі у Києві та Одесі через безпекову ситуацію

Магазини мережі "Книгарня Є" на залізничних вокзалах у Києві та Одесі припинили роботу через безпекову ситуацію.

"Безпекова ситуація та обставини, у яких ми всі зараз перебуваємо, не дають змоги продовжувати роботу книгарні. Для нас ця книгарня була не просто місцем, де можна придбати книжку. Вона стала частиною ваших маршрутів, початком нових історій і можливістю взяти із собою щось особливе", – зазначається в дописі на сторінці компанії у Instagram.

Мережа книгарень працює з 21 грудня 2007 року та має близько 80 магазини у 20-ти регіонах України, а також має онлайн-майданчик для продажу книжок.

Як повідомлялося, 24 травня поточного року внаслідок російського обстрілу в ніч на неділю постраждала книгарня мережі "Книгарня "Є" на Подолі у Києві. А за словами віцепрем'єр-міністерки України з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано щонайменше 21 атака на об'єкти книжкової сфери.