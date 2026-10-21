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Культура

Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження

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Після повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською – дослідження
Фото: УІК

Після початку повномасштабного вторгнення 24% українських читачів повністю припинили читати книжки російською мовою, ще 25% стали читати їх значно рідше, свідчить дослідження компанії Gradus Research на замовлення Міністерства культури України.

Зокрема, у респондентів запитали, якими мовами вони читали або слухали книжки протягом останніх 12 місяців. Так, 87% відповіли, що українською, 42% – російською, 8% – англійською, 1% – іншими мовами, а 1% було важко відповісти.

На запитання, чи змінилося їх ставлення до читання книжок російською мовою після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, 24% відповіли, що повністю припинили читати книжки російською мовою, 25% – стали читати російською значно рідше, 22% – ставлення змінилося, але це не вплинуло на те, якою мовою читають, 16% – ставлення не змінилося, 8% – не читали книжок російською мовою ні до, ні після повномасштабного вторгнення, а 5% було важко важко відповісти.

Комплексне дослідження "Читання в Україні: поведінка, мотивація та інструменти залучення" реалізувала компанія Gradus Research за підтримки Фонду "Повір у себе". Воно охопило 41 глибинне інтерв'ю (березень-травень 2026 року) та опитування 2200 респондентів віком від 14 років (17-25 серпня 2026 року). Опитування не охоплювало тимчасово окуповані території та території активних бойових дій.

Як повідомлялося, національне дослідження читання Міністерство культури України ініціювало навесні 2026 року. Перші інсайти із якісного дослідження були представлені 30 травня на "Книжковому Арсеналі".

Кількісне дослідження, яке опубліковане 20 жовтня, показало, що 59% українців читали або слухали книжки принаймні кілька разів на місяць протягом останнього року, 22% – читають кілька разів на рік, або менше, а 13% – за останні 12 місяців не читали жодного разу. Також зазначається, що майже 50% українських читачів не купували книжок протягом останніх трьох місяців, 34% купували виключно друковані книги. Згідно з опитуванням, друковані книжки залишаються найпоширенішим форматом читання, зокрема, 58% респондентів відповіли, що обирають друковану книгу, 44% – електронну, 35% – аудіокнигу. Крім того, лише 34% українців вважають, що в їхньому населеному пункті достатньо книгарень, 22% кажуть, що їх замало, 21% – що книгарень немає взагалі.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#опитування #книжки #російська_мова #gradus_research
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