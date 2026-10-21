22% українців скаржаться, що в їх населеному пункті замало книгарень, 21% – що немає взагалі – дослідження

34% українців вважають, що в їхньому населеному пункті достатньо книгарень, свідчить дослідження компанії Gradus Research на замовлення Міністерства культури України.

За результатами дослідження, лише 34% українців вважають, що в їхньому населеному пункті достатньо книгарень, 22% кажуть, що їх замало, 21% – що книгарень немає взагалі, 11% – не знають, чи є книгарня в їх місті/селі, а 12% було важко відповісти.

Також 73% респондентів знають, що в їхньому населеному пункті є бібліотека, 16% – не знають, а 11% – не впевнені.

На запитання, як часто респонденти беруть книги в бібліотеці, 6% відповіли, що регулярно, 16% – іноді (кілька разів на рік), 29% – дуже рідко, 50% – ніколи.

Серед респондентів, які користуються бібліотеками, 6% зазначили, що брали там книги протягом останнього тижні, 12% – протягом 2-4 тижнів, 27% – протягом останніх 2-12 місяців, 43% – давніше, ніж за останні 12 місяців, а 11% було важко відповісти.

Серед тих, хто бібліотеками не користується, 29% читають електронні або слухають аудіокниги, 19% – не знаходять там книжок, які їх цікавлять, 14% – купують книги, тому не маю потреби в бібліотеці, а 12% скаржаться на відсутність нових видань.

Крім того, у респондентів запитали, що вони знають про книжкові клуби, де люди зустрічаються або спілкуються онлайн, щоб обговорювати прочитані книжки. Так, 4% заявили, що беруть участь у книжковому клубі, 16% – чули про книжкові клуби, але не знають, як до них долучитися, 27% – чули про книжкові клуби, але не мають бажання брати участь, 16% – не чули про книжкові клуби, але, можливо, долучились б, 22% – не чули про книжкові клуби і не мають бажання брати участь, а 15% було важко відповісти.

Комплексне дослідження "Читання в Україні: поведінка, мотивація та інструменти залучення" реалізувала компанія Gradus Research за підтримки Фонду "Повір у себе". Воно охопило 41 глибинне інтерв'ю (березень-травень 2026 року) та опитування 2200 респондентів віком від 14 років (17-25 серпня 2026 року). Опитування не охоплювало тимчасово окуповані території та території активних бойових дій.

Як повідомлялося, національне дослідження читання Міністерство культури України ініціювало навесні 2026 року. Перші інсайти із якісного дослідження були представлені 30 травня на "Книжковому Арсеналі".

Кількісне дослідження, яке опубліковане 20 жовтня, показало, що 59% українців читали або слухали книжки принаймні кілька разів на місяць протягом останнього року, 22% – читають кілька разів на рік, або менше, а 13% – за останні 12 місяців не читали жодного разу. Також зазначається, що майже 50% українських читачів не купували книжок протягом останніх трьох місяців, 34% купували виключно друковані книги. Згідно з опитуванням, друковані книжки залишаються найпоширенішим форматом читання, зокрема, 58% респондентів відповіли, що обирають друковану книгу, 44% – електронну, 35% – аудіокнигу.